Après son transfert avorté : la RAAL scelle l'avenir de son héros de la montée

Meilleur buteur de la RAAL La Louvière la saison dernière en Challenger Pro League, Mouhamed Belkheir a prolongé son contrat chez les Loups après son transfert avorté en Arabie Saoudite. Le voici désormais sous contrat jusqu'en 2028.

Il s’agissait du feuilleton de l’été à la RAAL La Louvière. Meilleur buteur des Loups la saison dernière en Challenger Pro League, Mouhamed Belkheir était en partance pour l’Arabie Saoudite et le club d’Al-Ryiad.

Malgré un accord entre les différentes parties, le transfert n’a finalement pas été validé par la Saudi Pro League. Une mauvaise nouvelle pour la RAAL, qui espérait compenser ses pertes financières en vendant l’attaquant de 26 ans, recruté contre 300 000 € après une saison de prêt en provenance du Fortuna Sittard.



Mouhamed Belkheir prolonge finalement à la RAAL

D’autres offres sont arrivées sur la table, mais elles sont toutes restées sans suite, et Mouhamed Belkheir est donc resté à La Louvière à la fin du mercato. La direction a alors pris contact avec le joueur et son entourage afin de lui proposer une prolongation de contrat.

C’est désormais officiel : l’attaquant algérien a signé son nouveau contrat avec le club louviérois, courant jusqu’en 2028, avec la possibilité d’activer une année supplémentaire en option.

Écarté du noyau après le déplacement à La Gantoise lors de la deuxième journée, où il n’était pas monté au jeu, Mouhamed Belkheir pourra désormais réintégrer pleinement le groupe de Frédéric Taquin. Il n’a disputé que deux rencontres cette saison : 90 minutes contre le Standard, où son but a été annulé pour une légère position de hors-jeu, et 17 minutes face au Club de Bruges. Il figure sur le banc pour le déplacement à Dender, ce dimanche.