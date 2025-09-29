Le jeu des chaises musicales à son apogée : le coup de fil de l'Union qui a changé la fin du mercato

Rob Schoofs s'est déjà bien intégré à l'Union Saint-Gilloise avec ce but fatidique inscrit à Genk la semaine dernière. Son départ n'est pas vu d'un mauvais oeil par Malines.

Directeur sportif de Malines, Tom Caluwé se rappellera toujours des circonstances du départ de Rob Schoofs à l'Union : "Rob m'a appelé après le match à domicile contre La Louvière, alors que tout le monde était encore euphorique après cette fin de match complètement folle", se souvient-il dans Het Nieuwsblad.

Ce jour-là, Schoofs avait d'ailleurs ouvert le score face à la RAAL. Mais l'appel de l'Union a tout changé pour lui : "J'étais déjà à Londerzeel quand j'ai reçu son coup de fil : 'Tom, je veux aller à l'Union'. C'était déjà clair pour lui avant le match. Je lui ai dit qu'on verrait ça le lendemain".

Un modèle de gestion

La direction malinoise ne voulait pas agir sous le coup de l'émotion mais a rapidement accepté. "Son départ est un peu tombé de nulle part". Et pourtant, l'opération allait dans le sens du mercato. Non pas que le KV était pressé de se débarrasser de son capitaine : Schoofs est une figure iconique du club, qu'il a aidé à faire remonter et à stabiliser en première division pendant ses huit ans derrière les Casernes. Mais le club avait déjà identifié son successeur.

"Nous avons trouvé un accord avec Union, puis nous avons rapidement opté pour Mathis Servais. Nous suivions Mathis depuis un moment, mais nous n'allions pas faire cet investissement uniquement pour le mettre sur le banc", explique Tom Caluwé.

Pendant que le transfert de Schoofs à l'Union rapportait 1,40 million à Malines, Servais (11 ans plus jeune) débarquait pour un montant inférieur : "Il nous a dit qu'il attendait notre appel avec impatience", rigole le directeur sportif malinois.