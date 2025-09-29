Recruter Mario Stroeykens pour 0 € d'indemnité ? Un club du top 5 européen veut passer à l'action

Proche d'un départ cet été, Mario Stroeykens est finalement resté à Anderlecht malgré l'intérêt de plusieurs clubs étrangers. À 20 ans, il sera en fin de contrat à l'issue de la saison s'il ne prolonge pas, et de nombreux clubs suivent déjà sa situation.

Braga était prêt à débourser 6,5 millions d’euros, et l’Arabie Saoudite ne lui plaisait pas. Marseille et Porto se sont également intéressés à son profil, mais Mario Stroeykens reste pour l’instant un joueur du Sporting d’Anderlecht.

De retour dans le groupe et déjà décisif, le joueur de 20 ans sera toutefois en fin de contrat dans un an. Le RSCA souhaite évidemment le prolonger afin d’éviter un départ libre, mais aucun accord n’a encore été trouvé.

Lyon aimerait recruter Mario Stroeykens gratuitement

Stroeykens pourra logiquement se montrer exigeant, conscient que plusieurs clubs européens de renom s’intéressent à lui. Une prolongation permettrait à Anderlecht de demander une indemnité conséquente, susceptible de refroidir les prétendants.

En Europe, beaucoup de clubs sont contraints par des budgets limités, et la perspective de recruter un international espoirs belge, cadre de son équipe, sans indemnité, est particulièrement alléchante. En France, après l’OM, un autre club aurait récemment manifesté son intérêt pour le joueur.

Il s’agirait de l’Olympique Lyonnais, contraint de recruter à moindre coût en raison de ses difficultés financières. Le directeur technique des Gones, Matthieu Louis-Jean, aurait coché son profil, tout comme l’entraîneur Paulo Fonseca. Mais l’OL devra d’abord convaincre Stroeykens de ne pas prolonger à Anderlecht, et lui montrer que le Rhône constitue le meilleur projet pour sa carrière.