Un Rouche malgré la défaite, deux Gantois et même un joueur de Dender dans notre équipe de la 9e journée

Notre équipe de la semaine pourrait en surprendre quelques-uns, à l'image d'un championnat décidément imprévisible. Voici le onze-type de la 9e journée !

Gardien de but 

Il y a eu peu de grandes prestations entre les perches ce week-end, mais Michael Verrips n'a pas souvent été à la fête cette saison, et sa clean-sheet contre La Louvière assortie de quelques bons arrêts mérite une mention. 

Défenseurs 

Bruges a beau avoir pris les trois points, les Blauw & Zwart n'ont pas montré grand chose d'impressionnant à Sclessin. Mais Brandon Mechele a été solide derrière, et c'est une déviation intelligente de sa part sur le 1-2 qui offre la victoire au Club.

Lire aussi… 🎥 Jonathan Lardot est catégorique sur une erreur d'arbitrage : "Je peux comprendre la frustration"

Malines n'a pas été fort inquiété à Charleroi, mais la prestation défensive des Sang & Or a été très solidaire. Gora Diouf a certainement été le plus inspiré de la ligne arrière malinoise. Enfin, pour compléter notre trio, mentionnons le match très costaud de Kevin MacAllister lors de la clean-sheet de l'Union contre Westerlo.

Milieux de terrain 

Très belle victoire de La Gantoise au Cercle, et inévitablement plusieurs Buffalos à mettre en évidence. On citera, au milieu de terrain, le bon match - et le but - de Gandelman, mais Atsuki Ito, à ses côtés, a été encore meilleur et a lui aussi marqué. 

Casper Nielsen, malgré la défaite, mérite une place dans l'entrejeu pour son excellent match. Enfin, pour compléter le trio de l'entrejeu, le toujours si constant Jeppe Erenbjerg, encore buteur et véritable MVP d'un Zulte Waregem en pleine forme. 

Pour occuper les flancs, un incontournable d'abord : Michal Skoras, l'homme du match pour La Gantoise. Avec un but et deux assists, il est même le joueur le plus décisif de ce week-end. De l'autre côté, un autre joueur battu : Ilias Sebaoui, excellent contre Genk. Saint-Trond, réduit à 10 qui plus est, a eu plus de mal après sa sortie. 

Attaquants 

Un autre homme a été buteur et passeur ce week-end et il faudra retenir son : Myron Van Brederode, auteur d'un but et d'un assist pour la victoire 0-2 de Malines à Charleroi. Un jeune plein de talent. Enfin, Hyeon-Gyu Oh semble déjà avoir laissé derrière lui la déception de son transfert raté, et a offert la victoire à Genk ce week-end. 

Verrips / MacAllister-Diouf-Mechele / Skoras - Ito - Nielsen - Erenbjerg - Sebaoui / Van Brederode - Oh 

Jupiler Pro League
Champions League
FC Bruges
KRC Genk

Quel avenir pour Dante Vanzeir à La Gantoise ?

22:20
🎥 Jonathan Lardot est catégorique sur une erreur d'arbitrage : "Je peux comprendre la frustration"

20:00
Felice Mazzu impressionné par ce Standard new look : "Avec ce joueur à son niveau, ils auraient gagné"

17:20
Hein Vanhaezebrouck catégorique envers un grand club de Pro League : "La chronique d'un déclin annoncé"

22:00
Le Standard s'y est tout de suite opposé : la lourde proposition de suspension pour Marlon Fossey

16:00
Le Standard est prévenu : l'erreur que Marc Wilmots ne doit surtout pas commettre avec Vincent Euvrard

19:00
Grosse frayeur dans le football amateur en Belgique : un joueur s'est effondré sur le terrain

21:40
Malines dans le top 3, l'Antwerp dans la zone rouge : la Pro League sens dessus dessous Edito

11:40
Une nouvelle blessure dans la défense du Standard ? Vincent Euvrard a, en tout cas, déjà la solution Analyse

16:40
La RAAL va-t-elle récupérer son arme offensive n°1 ? Ce serait particulièrement bienvenu

18:40
Philippe Clement bientôt entraîneur d'un club de... Bundesliga ?

21:20
"Un profond respect pour l'institution" : formé au Standard, Dimitri Lavalée parle à cœur ouvert de son ex-club

19:30
Un jeune talent que Charleroi veut sortir de sa coquille : "Il est très timide et on y travaille"

17:40
Gaëtan Englebert fait le point sur les blessures de Benoît Bruggeman et Lucca Lucker : "Ce n'est pas courant"

20:30
Thorsten Fink surprend et valide l'arbitrage de Visser : "Tout était correct"

11:20
Genk gagne mais divise : Heynen et El Ouahdi répondent aux critiques et parlent de Fink

10:30
Le flirt avec l'Antwerp, la perspective d'Anderlecht : Rik De Mil joue franc jeu sur ses intentions

18:20
Joaquin Seys a rarement autant de mal en Pro League : comment Euvrard transforme déjà Rafiki Saïd au Standard Analyse

13:40
Rembourser les supporters après...une victoire au RFC Liège ? Un club de D1B a ses raisons

18:00
Cas unique en Pro League ? Un médecin du sport décontenancé par les crampes à répétition de ce défenseur

16:20
🎥 Le déclic ? Francis Amuzu s'offre son premier match référence au Brésil

17:00
🎥 L'ancien arbitre Serge Gumienny ne mâche pas ses mots : "Oui, l'arbitrage a été désastreux"

07:00
Un joueur de l'Union dans le creux : "On ne va pas se mentir, ça n'a pas été facile pour lui" Interview

15:30
"Ça me rappelle la chance de jouer pour ce club" : les mots forts de Marlon Fossey après son exclusion

06:20
Le tout premier carton vert : un ancien d'Anderlecht entre dans l'histoire

15:00
"Une ligne rouge a été franchie" : un club de Pro League condamne le comportement de ses supporters

14:00
Y a-t-il un n°9 pour sauver les Diables au Pays de Galles ? Rudi Garcia a un problème

14:40
Rudi Garcia commence les grandes manœuvres pour un binational : "Il est dans ma présélection"

14:20
Hey enchaîne les erreurs, voici pourquoi Hasi refuse de lancer Ilic et Özcan en défense

13:00
"Bousculer un habitué du top 6" : le nouveau souffle du Standard séduit malgré la défaite contre Bruges

08:30
Les défenseurs le redoutaient aussi : le père de Romelu et Jordan Lukaku s'est éteint

13:20
Trop, c'est trop : la discrète mise au point brugeoise dans les catacombes de Sclessin

28/09
Le Club de Bruges l'a jugé indésirable, Skoras prouve le contraire à La Gantoise

10:00
Un ancien attaquant de Pro League cartonne en Eredivisie avec un coup de pouce de La Gantoise

11:00
Mondial U20 : le Maroc surprend l'Espagne avec deux talents d'Anderlecht

12:20
Le clash De Bruyne-Conte divise la presse italienne : "C'est à cause de sa condition physique"

12:00

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 0-2 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
