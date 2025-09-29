Un Rouche malgré la défaite, deux Gantois et même un joueur de Dender dans notre équipe de la 9e journée

Notre équipe de la semaine pourrait en surprendre quelques-uns, à l'image d'un championnat décidément imprévisible. Voici le onze-type de la 9e journée !

Gardien de but

Il y a eu peu de grandes prestations entre les perches ce week-end, mais Michael Verrips n'a pas souvent été à la fête cette saison, et sa clean-sheet contre La Louvière assortie de quelques bons arrêts mérite une mention.

Défenseurs

Bruges a beau avoir pris les trois points, les Blauw & Zwart n'ont pas montré grand chose d'impressionnant à Sclessin. Mais Brandon Mechele a été solide derrière, et c'est une déviation intelligente de sa part sur le 1-2 qui offre la victoire au Club.



Lire aussi… 🎥 Jonathan Lardot est catégorique sur une erreur d'arbitrage : "Je peux comprendre la frustration"

Malines n'a pas été fort inquiété à Charleroi, mais la prestation défensive des Sang & Or a été très solidaire. Gora Diouf a certainement été le plus inspiré de la ligne arrière malinoise. Enfin, pour compléter notre trio, mentionnons le match très costaud de Kevin MacAllister lors de la clean-sheet de l'Union contre Westerlo.

Milieux de terrain

Très belle victoire de La Gantoise au Cercle, et inévitablement plusieurs Buffalos à mettre en évidence. On citera, au milieu de terrain, le bon match - et le but - de Gandelman, mais Atsuki Ito, à ses côtés, a été encore meilleur et a lui aussi marqué.

Casper Nielsen, malgré la défaite, mérite une place dans l'entrejeu pour son excellent match. Enfin, pour compléter le trio de l'entrejeu, le toujours si constant Jeppe Erenbjerg, encore buteur et véritable MVP d'un Zulte Waregem en pleine forme.

Pour occuper les flancs, un incontournable d'abord : Michal Skoras, l'homme du match pour La Gantoise. Avec un but et deux assists, il est même le joueur le plus décisif de ce week-end. De l'autre côté, un autre joueur battu : Ilias Sebaoui, excellent contre Genk. Saint-Trond, réduit à 10 qui plus est, a eu plus de mal après sa sortie.

Attaquants

Un autre homme a été buteur et passeur ce week-end et il faudra retenir son : Myron Van Brederode, auteur d'un but et d'un assist pour la victoire 0-2 de Malines à Charleroi. Un jeune plein de talent. Enfin, Hyeon-Gyu Oh semble déjà avoir laissé derrière lui la déception de son transfert raté, et a offert la victoire à Genk ce week-end.

Verrips / MacAllister-Diouf-Mechele / Skoras - Ito - Nielsen - Erenbjerg - Sebaoui / Van Brederode - Oh