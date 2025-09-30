Congo ou Belgique ? L'heure approche pour Matthieu Epolo : "J'ai déjà ma décision en tête"

Quelle sélection choisira Matthieu Epolo ? Le portier du Standard, après avoir quelque peu tourné en rond, a confié avoir déjà pris sa décision, sans toutefois la révéler.

Après la défaite frustrante concédée face au Club de Bruges, Matthieu Epolo s’est présenté dans la zone mixte de Sclessin pour revenir, tout d’abord, sur cette déconvenue contre les Blauw & Zwart, puis sur le Clasico à venir contre le club où il a effectué une partie de sa formation, le Sporting d’Anderlecht.

S’ensuivra ensuite la trêve internationale d’octobre. Si les joueurs préfèrent généralement se concentrer match par match, le moyen terme sera toutefois crucial pour Matthieu Epolo. Annoncé dans la présélection de la République démocratique du Congo en septembre, il a démenti cette information à notre micro.



Lire aussi… "Si on fait ça la semaine prochaine, ça devrait aller", assure Matthieu Epolo après Bruges et avant le Clasico

"C’était faux, la présélection. Je n’ai pas eu de coup de fil, je suis concentré avec les Diablotins et ça s’est très bien passé contre la Biélorussie, mais ça m’avait touché qu’on en parle. Ça reste le Congo, le meilleur pays d’Afrique. Si je dois aller avec le Congo ou la Belgique, on verra, mais je n’ai pris aucune décision."

Prise, ou pas prise, la décision de Matthieu Epolo ?

Il n’a cependant pas nié avoir déjà été approché par la sélection congolaise et a fini par admettre avoir déjà pris sa décision. "Une approche ? Quand c’est sorti, non. Les appels privés que je reçois, c’est privé. Je ne vais pas vous dire si, deux minutes plus tôt, j’étais en appel avec ma copine ou ma maman. Si la sélection n’a pas mis ça sur les réseaux, ce n’est pas public. Sinon, on aurait fait un live sur Instagram."

"Je ne dirais pas que c’est une décision difficile, j’ai déjà ma décision en tête. On verra le jour J comment ça va se passer. Je serai toujours à 100 % pour le pays que je vais défendre, ce sera une immense fierté. Peu importe si c’est Sébastien Desabre (le sélectionneur de la République démocratique du Congo) ou Rudi Garcia qui m’appelle."