"Il avait juste besoin de temps" : Roméo Vermant est de retour, mais devra batailler pour sa place à Bruges

Critiqué en début de saison, Nicolo Tresoldi a déjà fait taire les doutes avec cinq buts, dont deux en Ligue des Champions. Son père, ancien joueur professionnel, rappelle qu'après huit ans passés à Hanovre, il lui fallait simplement un temps d'adaptation.

Arrivé cet été au Club de Bruges, Nicolo Tresoldi avait essuyé certaines critiques après sept premiers matchs sans but. Depuis, l’avant-centre italo-allemand a trouvé son rythme, avec déjà quatre réalisations, dont une en Ligue des Champions contre Monaco.

« Il lui fallait juste un peu de temps pour se sentir à l’aise. Il était à Hanovre depuis huit ans, donc ce n’était pas illogique qu’il ait besoin d’un temps d’adaptation, n’est-ce pas ? », a déclaré son père, Emanuele Tresoldi, dans les colonnes du Nieuwsblad.

Nicolo Tresoldi, un "professionnel de haut niveau"

Ancien attaquant italien (18 matchs en Serie A, plus de 115 en Serie B avec Cesena, Gubbio, Castel Di Sangro ou encore l’Atalanta à la fin des années 1990 et au début des années 2000), Emanuele Tresoldi suit de près la progression de son fils et le défend avec conviction.

« Avec l’Euro U21, il n’a pas pu effectuer toute la préparation avec Bruges et a débuté la saison avec beaucoup de pression. C’est difficile, mais il a gardé le sourire, c’est dans son caractère. Nicolo est un professionnel de haut niveau », a-t-il assuré.

Monté en puissance avec un but contre Saint-Trond, un doublé face à Westerlo et ce premier but européen à Monaco, Tresoldi sera désormais en concurrence directe avec Roméo Vermant, de retour de blessure et déjà buteur sur la pelouse du Standard le week-end dernier.

