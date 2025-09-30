Parti d'Anderlecht par la petite porte, Kristian Arnstad reçoit la plus grande consécration de sa carrière

Parti d'Anderlecht à l'été 2024, Kristian Arnstad frappe désormais à la porte de l'équipe nationale norvégienne. Une consécration pour ce joueur prometteur, qui n'a pourtant jamais vraiment convaincu au Lotto Park.

Arrivé sous l’impulsion de Frank Arnesen en 2019, Kristian Arnstad a pris part à 68 rencontres avec l'équipe première d'Anderlecht, mais n'a jamais vraiment su s'imposer dans le noyau bruxellois.

À l'été 2024, sous la houlette de Jesper Fredberg, il quittait définitivement le Sporting d'Anderlecht contre un peu moins de deux millions d'euros, bonus compris, pour rejoindre Aarhus, dans le championnat danois.

Kristian Arnstad sélectionné avec la Norvège, mais seulement pour un match amical

Ancien capitaine de l'équipe nationale U21 de la Norvège, l'ailier gauche, aujourd'hui âgé de 22 ans, fait sensation. Après un temps d'adaptation la saison dernière, il est devenu un titulaire indiscutable de son équipe et a déjà inscrit trois buts et délivré une passe décisive depuis le début de la nouvelle saison.

De belles performances qui lui offrent une récompense de taille, selon les informations du média danois Campo. En effet, Kristian Arnstad va être sélectionné pour la première fois avec l'équipe nationale senior de la Norvège pour la trêve internationale du mois d'octobre.

Cependant, il ne fait pas partie des plans du sélectionneur Ståle Solbakken pour la rencontre de qualification à la Coupe du monde face à Israël... si le pays n'est pas prochainement banni des compétitions européennes. C'est plutôt lors du match amical face à la Nouvelle-Zélande qu'il pourrait recevoir sa première sélection, écrit Campo. C'est la raison pour laquelle il n'est pas mentionné sur le visuel publié par la fédération norvégienne.