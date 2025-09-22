Plusieurs clubs exclus des compétitions européennes ? Le jeu d'influence atteint des sommets

Le Qatar fait actuellement pression pour exclure Israël des compétitions européennes de football. Mardi, le Comité exécutif de l'UEFA se réunira pour voter sur cette question. Le moment choisi est remarquable : le vote aura lieu pendant le Rosh Hashanah, le Nouvel An juif.

Les médias israéliens rapportent qu'une "grande majorité" des vingt membres votants auraient déjà été convaincus de soutenir l'exclusion. Seuls deux ou trois pays se seraient opposés à cette décision. Israël tente en même temps en coulisses d'empêcher que ce point soit effectivement inscrit à l'ordre du jour.

La pression de Doha s'est intensifiée après une attaque israélienne le 9 septembre dans la capitale qatarie. Des dirigeants du Hamas ont été visés suite à une attaque à Jérusalem qui a entraîné la mort de six personnes et fait 21 blessés. Depuis lors, le Qatar exerce une pression diplomatique sur l'UEFA.

Israël ne reste pas les bras croisés

Les conséquences pour le football israélien seraient énormes. Le Maccabi Tel Aviv doit normalement jouer son premier match de groupe en Europa League contre le PAOK mercredi, mais ce match est désormais incertain. Tous les autres clubs israéliens seraient également exclus des compétitions européennes.

L'équipe nationale d'Israël serait également fortement touchée. L'exclusion signifierait une fin abrupte de leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026, qui est organisée sous l'égide de l'UEFA.

"Nous travaillons sur tous les fronts à ce sujet", a déclaré une source haut placée au sein de la fédération israélienne de football. "Personne au sein de la fédération ne reste passif. Nous faisons tout notre possible pour éviter cela."