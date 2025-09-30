Transfert avorté et tensions avec la direction : oublié à Anderlecht, Majeed Ashimeru proche d'un départ

Transfert avorté et tensions avec la direction : oublié à Anderlecht, Majeed Ashimeru proche d'un départ
Sur une voie de garage à Anderlecht, Majeed Ashimeru pourrait quitter la capitale dès l'ouverture du mercato hivernal. Krasnodar se profile comme une option pour relancer sa carrière.

Le Sporting d’Anderlecht a recruté plusieurs milieux de terrain cet été. Conséquence directe de cette densité, certains joueurs se retrouvent sur la touche. C’est notamment le cas de Majeed Ashimeru, déjà en perte de vitesse la saison passée et désormais totalement écarté des plans.

Le milieu de terrain ghanéen, âgé de 27 ans, n’a pas disputé la moindre minute officielle depuis le début de la saison. Il apparaît rarement sur le banc et n’était même pas repris lors du déplacement à Louvain le week-end dernier. Une situation qui confirme sa relégation au rang de simple figurant au Lotto Park.

Majeed Ashimeru à la relance... en Russie ?

D’après Africafoot, Ashimeru aurait connu plusieurs tensions avec la direction anderlechtoise. Pourtant, des clubs s’étaient manifestés pour le relancer cet été, dont l’Olympiakos, sans que cela ne débouche sur un transfert. Finalement, le joueur est resté bloqué dans la capitale belge.

Encore lié à Anderlecht jusqu’en juin 2027, l’international ghanéen (12 sélections) ne cache plus son intention de quitter les Mauves dès l’ouverture du mercato hivernal. Les discussions auraient même déjà débuté pour lui trouver un nouveau point de chute.

Toujours selon Africafoot, Krasnodar tiendrait la corde pour l’accueillir en janvier. Une piste qui permettrait à Ashimeru de relancer sa carrière, alors que des clubs de Bundesliga s’étaient intéressés à lui.

