À la table des meilleurs : Kevin De Bruyne bientôt encore plus dans la légende de la Ligue des Champions ?

Huitième meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions, Kevin De Bruyne pourrait atteindre la quatrième place cette saison s'il délivre encore cinq passes décisives. Pour y parvenir, il lui faudra bénéficier de temps de jeu accordé par Antonio Conte.

Première rencontre à domicile de Ligue des Champions pour Kevin De Bruyne avec le Napoli. Le champion d’Italie recevra le Sporting Portugal ce mercredi soir, après sa défaite à Manchester City lors de la première journée, où le Diable Rouge avait dû céder sa place prématurément avant l’exclusion d’un de ses coéquipiers.

Probable titulaire malgré son embrouille avec Antonio Conte lors de sa sortie face à l’AC Milan alors qu’il restait vingt minutes à jouer, Kevin De Bruyne pourrait entrer encore un peu plus dans l’histoire de la Ligue des Champions.



De Bruyne bientôt parmi les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions ?

Avec 29 passes décisives à son compteur, il est actuellement le huitième meilleur passeur de l’histoire de la compétition. S’il parvient à en délivrer encore cinq, il pointera à la quatrième place.

Il dépasserait alors Andres Iniesta, Karim Benzema, Thomas Muller, Xavi, Ryan Giggs et Neymar (égalités comprises) pour se retrouver avec 34 assists, juste derrière le trio Cristiano Ronaldo (42), Angel Di Maria (41) et Lionel Messi (40).

En Ligue des Champions, le Napoli affrontera encore le PSV, l’Eintracht Francfort, Qarabag, Benfica, Copenhague et Chelsea. Les hommes d’Antonio Conte auront intérêt à rapidement engranger des points.