"Cela a changé le match" : Nicky Hayen frustré après la défaite de Bruges face à l'Atalanta

Le Club de Bruges s'est incliné 2-1 face à l'Atalanta ce mardi soir. Un résultat frustrant pour les Blauw en Zwart, qui menaient encore 0-1 à la 73e minute. Après la rencontre, Nicky Hayen s'est exprimé en conférence de presse.

Voici ce qui a fait la différence selon lui : "Les détails font la différence en Ligue des Champions, et cela s’est vu ce soir. En C1, tu dois être capable de ne pas faire d’erreurs."

Une faute individuelle qui coûte très cher : "Nous avons fait une erreur individuelle. Nous jouons mal le ballon en retrait et c’est comme ça qu’on a concédé un penalty d’une phase dans les 16 mètres adverses."

"À ce moment-là, nous avions le contrôle complet sur la rencontre et le sentiment qu’ils ne pouvaient plus mettre la pression comme en première période," poursuit le coach selon Sudinfo

Un penalty qui change tout

Ce penalty a changé toute la physionomie de la rencontre souligne Nicky Hayen : "Cela a changé le match. Ça leur a donné de l’oxygène et le stade a senti que ce n’était pas fini. Malgré cela, on a eu une occasion une ou deux minutes plus tard et on ne l’a pas concrétisée." L'occasion en question : Romeo Vermant a récupéré le ballon suite à une mauvaise passe de Yunus Musah pour son portier. Le buteur belge a ensuite tenté de placer le ballon dans un but vide depuis le côté gauche après avoir passé le gardien, mais sans succès.

"C’est toute la différence. Au final, c’est très frustrant de concéder un nouveau but sur corner et de repartir avec zéro point," conclut-il.

Nicky Hayen

OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 0-2 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
