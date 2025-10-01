Un club belge professionnel en faillite prêt à renaître de ses cendres ? Des discussions sont en cours

Un retour en vue pour KMSK Deinze ? Le club, effacé du paysage la saison passée, s'active dans l'ombre pour renaître.

Le KMSK Deinze a été déclaré en faillite en décembre 2024 et rayé de la Challenger Pro League. Le matricule 818 a ainsi également été supprimé de la Fédération royale belge de football.

Cependant, une renaissance est en préparation. Des discussions sont actuellement en cours avec le Sparta Petegem afin de collaborer. Attention toutefois : il ne s’agit pas d’une fusion, puisque Deinze n’existe tout simplement plus.

Pas une fusion, mais une collaboration

Il n’est en effet pas un secret que Petegem doit lutter chaque année pour boucler son budget. Un soutien supplémentaire de la part de la ville et l’arrivée des supporters de l’ancien Deinze devraient donner un coup de pouce aux recettes.

Et pour le nom ? Le patronyme Deinze United a circulé un temps dans les coulisses, mais cela signifierait que Petegem devrait abandonner sa propre identité. Pour l’instant, Sparta Deinze semble tenir la corde.

Deinze United ou… Sparta Deinze ?

Un déménagement vers la Dakota Arena n’est en revanche pas d’actualité. Le stade de Deinze est actuellement utilisé par les RSCA Futures ainsi que par l’équipe féminine du RSC Anderlecht.