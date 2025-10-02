Anderlecht favori du Clasico ? Une légende des Mauves explique pourquoi

Ce dimanche, le Clasico est au programme en Jupiler Pro League. Un match qu'on attend équilibré entre deux équipes à la lutte pour le top 6.

Pär Zetterberg suit évidemment de près la saison des Mauves, même s'il ne pourra pas assister au Clasico ce dimanche. Le Suédois, particulièrement fan de padel, sera en effet en Espagne et participera au championnat d'Europe vétéran.

Il a toutefois donné son analyse pour Sudinfo, et voit Anderlecht favori. "C'était difficile pour le Sporting à OHL vendredi dernier, mais les semaines précédentes, il y a eu un mieux contre Genk et Gand", estime-t-il. "Je vois tout de même les Mauves favoris".



Le Standard, pourtant, a livré un bon match face au Club de Bruges. "Ils n'ont perdu que dans les derniers instants en étant à 10 contre 11", reconnaît Zetterberg. "Ils sortent d'un bon match".

C'est probablement l'engagement qui fera la différence. "Je m'attends à un match avec énormément de duels. C'est là que la différence se fera", confirme l'ancien meneur de jeu du RSCA.

Anderlecht est actuellement 4e avec 15 points, mais le Standard, s'il n'est que 11e au classement, n'est jamais qu'à trois points du top 6. Une victoire au Lotto Park dimanche ferait énormément de bien auux Rouches.