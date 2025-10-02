Il y aura du beau monde en tribune dimanche pour Anderlecht-Standard

De nombreuses anciennes gloires du RSC Anderlecht seront en tribune d'honneur dimanche pour assister au Clasico.

Le clasico de ce dimanche entre le RSC Anderlecht et le Standard de Liège s'annonce très chaud. Les deux équipes restent sur une contre-performance, l'une à OHL (1-1), l'autre contre Bruges (1-2).

Les Mauves sont 4e au classement, et les Rouches 11e, mais 4 points seulement séparent les deux équipes.



Lire aussi… Anderlecht favori du Clasico ? Une légende des Mauves explique pourquoi

Le Lotto Park sera naturellement soldout pour l'occasion, et de nombreux anciens de la maison mauve seront également présents en coulisses. Le Soir nous informe en effet que le RSCA a invité plusieurs gloires du club à un dîner en avant-match.

Ainsi, Nicolas Frutos, Guillaume Gillet, Bertrand Crasson, Tomasz Radzinski, Jonathan Legear, Jean Thissen ou encore Silvio Proto (qui travaille au RSCA en qualité de formateur des gardiens) ont été invités, entre autres.

Ce beau monde partagera donc un repas avant d'assister au match depuis la tribune d'honneur. On ignore si l'un ou l'autre d'entre eux a été convié à donner le coup d'envoi du match, mais on s'attend à du spectacle en avant-match aussi.