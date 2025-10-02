Ivan Leko a vécu une situation "à la Conte-KDB" : "Il faut respecter les décisions"

Moment de tension lors du dernier match de La Gantoise : Mathias Delorge, sorti à la 67e minute, était très mécontent. Ivan Leko est revenu sur cette attitude de son milieu de terrain.

Si la réaction d'humeur de Kevin De Bruyne à sa sortie contre l'AC Milan dimanche a fait les gros titres en Europe, la Belgique a connu une scène similaire lors du match entre le Cercle de Bruges et La Gantoise. Mathias Delorge, remplacé à la 67e minute par Hyllarion Goore, a très mal pris sa sortie.

Ivan Leko, en conférence de presse ce jeudi, est revenu sur cet incident. L'entraîneur des Buffalos n'a pas caché qu'il n'appréciait pas ce genre d'attitude. "Tu peux être déçu, mais il faut garder du respect pour ceux qui prennent les décisiosn. J'ai été joueur aussi et tu as tendance à ne penser qu'à toi-même", reconnaît le Croate dans Het Laatste Nieuws.

"Mais en tant que coach, tu dois penser à tout le monde et protéger ton groupe. Mathias a démarré 8 des 9 derniers matchs", pointe Leko. "Qu'est-ce que les remplaçants ou les joueurs en tribune doivent penser ?".

"Le football est un sport collectif. En tant que professionnel, tu dois te comporter correctement. Il n'aurait pas dû se comporter comme cela à ce moment", estime-t-il encore. "Viens me trouver après, discutons-en et on règle les choses".

C'est d'ailleurs ce qui s'est passé : tout a été aplani entre Delorge et Leko. "Je lui ai dit les mêmes choses qu'à vous. Mathias s'est excusé et il n'y a pas de problème. C'est un garçon intelligent et bien éduqué. Il apprendra de ça".