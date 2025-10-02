Jackpot pour Anderlecht et Marc Coucke ? Romelu Lukaku n'investira pas (pour l'instant), mais...

Tout le monde à Neerpede attend le retour de Romelu Lukaku. Cela pourrait apporter un vent nouveau à Bruxelles. Reste à savoir sous quelle forme cela se concrétisera.

Wouter Vandenhaute n’est plus président du RSC Anderlecht, mais il détient bien sûr encore un important paquet d’actions du club. La question reste donc de savoir ce que Marc Coucke compte en faire.

Romelu Lukaku et son impact sur Anderlecht

Plusieurs pistes sont sur la table, parmi lesquelles une éventuelle participation de l’ex-joueur d’Anderlecht et Diable Rouge Romelu Lukaku.



Selon le Nieuwsblad, Lukaku aurait toutefois été déconseillé d’investir dans le projet tant que les différends entre Vandenhaute et Coucke ne sont pas totalement réglés.

Avec des investisseurs qataris ?

Dans le même temps, d’autres candidats se manifestent. Qatar Sports Investments – la société qui détient notamment le PSG et le SC Braga – resterait intéressée, et Michel Verschueren entretiendrait de bons contacts avec Nasser Al-Khelaïfi, figure clé du groupe.

La phase exploratoire est en cours : ces dernières semaines, Marc Coucke avait d’ailleurs dégagé du temps dans son agenda à ce sujet. Selon le journal, Lukaku n’entrerait peut-être en jeu qu’au moment où les actions de Vandenhaute seront mises en vente ou déjà vendues. À Neerpede, on attend également de voir comment la situation va évoluer.