Jackpot pour Anderlecht et Marc Coucke ? Romelu Lukaku n'investira pas (pour l'instant), mais...

Jackpot pour Anderlecht et Marc Coucke ? Romelu Lukaku n'investira pas (pour l'instant), mais...
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Tout le monde à Neerpede attend le retour de Romelu Lukaku. Cela pourrait apporter un vent nouveau à Bruxelles. Reste à savoir sous quelle forme cela se concrétisera.

Wouter Vandenhaute n’est plus président du RSC Anderlecht, mais il détient bien sûr encore un important paquet d’actions du club. La question reste donc de savoir ce que Marc Coucke compte en faire.

Romelu Lukaku et son impact sur Anderlecht

Plusieurs pistes sont sur la table, parmi lesquelles une éventuelle participation de l’ex-joueur d’Anderlecht et Diable Rouge Romelu Lukaku.

Lire aussi… Romelu Lukaku était à Liège et a perdu son calme : "Heureusement, personne n'a filmé..."

Selon le Nieuwsblad, Lukaku aurait toutefois été déconseillé d’investir dans le projet tant que les différends entre Vandenhaute et Coucke ne sont pas totalement réglés.

Avec des investisseurs qataris ?

Dans le même temps, d’autres candidats se manifestent. Qatar Sports Investments – la société qui détient notamment le PSG et le SC Braga – resterait intéressée, et Michel Verschueren entretiendrait de bons contacts avec Nasser Al-Khelaïfi, figure clé du groupe.

La phase exploratoire est en cours : ces dernières semaines, Marc Coucke avait d’ailleurs dégagé du temps dans son agenda à ce sujet. Selon le journal, Lukaku n’entrerait peut-être en jeu qu’au moment où les actions de Vandenhaute seront mises en vente ou déjà vendues. À Neerpede, on attend également de voir comment la situation va évoluer.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Sporting Portugal
Romelu Lukaku

Plus de news

Romelu Lukaku était à Liège et a perdu son calme : "Heureusement, personne n'a filmé..."

Romelu Lukaku était à Liège et a perdu son calme : "Heureusement, personne n'a filmé..."

13:30
"C'est un joueur hors norme" : Rudi Garcia revient sur la signature de Kevin De Bruyne à Naples

"C'est un joueur hors norme" : Rudi Garcia revient sur la signature de Kevin De Bruyne à Naples

21:40
L'ascension impressionnante d'Alexis Saelemaekers à l'AC Milan : déjà une valeur sûre ?

L'ascension impressionnante d'Alexis Saelemaekers à l'AC Milan : déjà une valeur sûre ?

22:40
Un équipier sous le charme de Kevin De Bruyne : "C'est une légende"

Un équipier sous le charme de Kevin De Bruyne : "C'est une légende"

20:30
Jeune retraité, Jan Vertonghen remporte un prix prestigieux

Jeune retraité, Jan Vertonghen remporte un prix prestigieux

17:30
Rudi Garcia regrette l'absence de ce Diable Rouge : "Il est unique"

Rudi Garcia regrette l'absence de ce Diable Rouge : "Il est unique"

22:00
Hold-up à la Cegeka Arena : le KRC Genk tombe dans le piège de Ferencváros

Hold-up à la Cegeka Arena : le KRC Genk tombe dans le piège de Ferencváros

23:00
"Ça, il faudra s'en méfier" : le coach du Pays de Galles prudent avant d'affronter la Belgique

"Ça, il faudra s'en méfier" : le coach du Pays de Galles prudent avant d'affronter la Belgique

20:00
Rudi Garcia a été interrogé sur le cas de Mile Svilar : voici sa réponse

Rudi Garcia a été interrogé sur le cas de Mile Svilar : voici sa réponse

22:20
Un retour important à La Gantoise avant d'affronter Charleroi ? Ivan Leko fait le point

Un retour important à La Gantoise avant d'affronter Charleroi ? Ivan Leko fait le point

21:20
Bientôt enfin la libération pour Cameron Puertas ?

Bientôt enfin la libération pour Cameron Puertas ?

21:00
Un hommage à Roger Lukaku a été organisé par Romelu et Jordan

Un hommage à Roger Lukaku a été organisé par Romelu et Jordan

15:30
Un retour important au Sporting de Charleroi dans la sélection pour affronter La Gantoise ce vendredi

Un retour important au Sporting de Charleroi dans la sélection pour affronter La Gantoise ce vendredi

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/10: Amallah

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/10: Amallah

19:00
Ca en vaut la peine : voici le montant que touche Anderlecht pour les matchs de l'Union au Lotto Park

Ca en vaut la peine : voici le montant que touche Anderlecht pour les matchs de l'Union au Lotto Park

16:00
OFFICIEL : le remplaçant de Pierre François au RFC Liège est enfin connu

OFFICIEL : le remplaçant de Pierre François au RFC Liège est enfin connu

19:00
OFFICIEL : Selim Amallah ne rejoindra finalement pas Anderlecht, il a trouvé un nouveau club

OFFICIEL : Selim Amallah ne rejoindra finalement pas Anderlecht, il a trouvé un nouveau club

18:30
De Bruyne et Conte règlent leur différend : "Il n'y a aucun problème"

De Bruyne et Conte règlent leur différend : "Il n'y a aucun problème"

09:00
Très bonne nouvelle pour Adem Zorgane, récompensé de ses belles prestations avec l'Union

Très bonne nouvelle pour Adem Zorgane, récompensé de ses belles prestations avec l'Union

18:00
Adriano Bertaccini calme tout le monde : "Ce n'est pas réaliste"

Adriano Bertaccini calme tout le monde : "Ce n'est pas réaliste"

08:00
Ivan Leko a vécu une situation "à la Conte-KDB" : "Il faut respecter les décisions"

Ivan Leko a vécu une situation "à la Conte-KDB" : "Il faut respecter les décisions"

17:00
Après l'Espagne, un autre géant : le Maroc U20 d'Ali Maamar enchaîne

Après l'Espagne, un autre géant : le Maroc U20 d'Ali Maamar enchaîne

12:00
Très bonne nouvelle pour Genk en vue du match contre Ferencvaros

Très bonne nouvelle pour Genk en vue du match contre Ferencvaros

16:30
Voici ce qu'aurait dit Kevin De Bruyne à Conte pendant sa sortie contre l'AC Milan

Voici ce qu'aurait dit Kevin De Bruyne à Conte pendant sa sortie contre l'AC Milan

07:20
Il y aura du beau monde en tribune dimanche pour Anderlecht-Standard

Il y aura du beau monde en tribune dimanche pour Anderlecht-Standard

13:00
Erling Haaland ne ménage pas un équipier : "Tout simplement stupide"

Erling Haaland ne ménage pas un équipier : "Tout simplement stupide"

15:00
Un Belgo-Marocain absent de la sélection des Lions de l'Atlas malgré son bon début de saison

Un Belgo-Marocain absent de la sélection des Lions de l'Atlas malgré son bon début de saison

14:30
Kevin De Bruyne fait oublier son clash avec Conte grâce à une prestation magistrale contre le Sporting

Kevin De Bruyne fait oublier son clash avec Conte grâce à une prestation magistrale contre le Sporting

01/10
Le coach de Ferencvaros est bien connu et aurait pu coacher en Jupiler Pro League

Le coach de Ferencvaros est bien connu et aurait pu coacher en Jupiler Pro League

14:00
Anderlecht ne doit pas faire de sentiments : Nathan De Cat est trop indispensable pour aller au Mondial U17 Analyse

Anderlecht ne doit pas faire de sentiments : Nathan De Cat est trop indispensable pour aller au Mondial U17

11:20
Anderlecht favori du Clasico ? Une légende des Mauves explique pourquoi

Anderlecht favori du Clasico ? Une légende des Mauves explique pourquoi

10:30
Mauvais signe pour la Coupe du Monde ? La délégation iranienne interdite d'accès pour le tirage au sort

Mauvais signe pour la Coupe du Monde ? La délégation iranienne interdite d'accès pour le tirage au sort

12:30
Quel avenir pour Simon Mignolet ? L'erreur de Jackers rallume le débat

Quel avenir pour Simon Mignolet ? L'erreur de Jackers rallume le débat

11:40
Un grand talent danois cité en Jupiler Pro League a fait son choix

Un grand talent danois cité en Jupiler Pro League a fait son choix

11:00
Le directeur sportif de l'OM fait une grande déclaration au sujet d'Arthur Vermeeren

Le directeur sportif de l'OM fait une grande déclaration au sujet d'Arthur Vermeeren

10:00
Charleroi a pris sa décision concernant un joueur à l'essai

Charleroi a pris sa décision concernant un joueur à l'essai

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 03/10 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 04/10 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved