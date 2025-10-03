Le ton est donné pour le Clasico : des supporters d'Anderlecht ont vandalisé le stade du Standard

À deux jours du Clasico, certains supporters mauves ont effectué une petite virée à Liège. Ils se sont rendus à Sclessin et ont laissé leur marque avec des graffitis.

Le match de dimanche au Lotto Park promet d'être particulièrement tendu. C'est la première fois depuis décembre 2023 que les supporters du Standard sont à nouveau les bienvenus dans les tribunes d'Anderlecht. Le retour des Rouches suscite beaucoup d'enthousiasme, mais également une tension croissante entre les groupes de supporters.

L'incident d'aujourd'hui intervient en réponse à une banderole provocante des supporters du Standard placée dans Bruxelles à l'égard des supporters d'Anderlecht. Ces derniers ont répondu en allant redécorer Sclessin à leur manière.



Lire aussi… Deux incertains supplémentaires pour le Clasico : Besnik Hasi sous haute tension avant de recevoir le Standard

La température monte déjà

Des tags avec la mention "RSCA" et d'autres messages réaffirmant l'identité mauve et blanche sont apparus sur les murs et les clôtures de Sclessin. Certains graffitis faisaient également référence directe à la banderole du Standard : "Elle est où ta bâche?"

En outre, quelques insultes étaient dirigées contre le club et ses supporters. Cet incident montre une fois de plus que même si les deux clubs traversent des périodes moindres sur le plan sportif, l'intensité de la rivalité entre les supporters reste au plus haut.

Malgré les provocations, les deux clubs espèrent que la violence sera contenue et que le match se limitera au sportif sur le terrain et à la puissance verbale dans les tribunes.