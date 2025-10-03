Repris contre les Francs Borains à défaut du Clasico : une déception d'Anderlecht revient dans le parcours

Après une période d'absence, Cedric Hatenboer fait son retour dans la sélection de RSCA Futures. Le milieu de terrain néerlandais est inclus pour le match contre Francs Borains, des discussions ont légèrement aplani la situation.

Les premiers mois de Cedric Hatenboer à Anderlecht sont décidément très compliqués. Alors que le garçon jouissait d'une belle cote aux Pays-Bas et se voyait jouer en équipe première, Besnik Hasi voit les choses autrement et le cantonne aux RSCA Futures.

Pas au goût du Néerlandais et de son entourage : après deux matchs avec les U23, Hatenboer a disparu de la sélection. Il s'est montré clair, affirmant qu'il n'avait pas signé pour jouer en réserve. Mais Besnik Hasi s'est montré inflexible et ne l'a toujours pas repris en équipe fanion.

Depuis le 16 août, l'ancienne pépite de l'Excelsior Rotterdam n'est ainsi apparue sur aucune feuille de match. Mais de nouvelles discussions ont eu lieu entre le club et l'entourage du joueur, rapporte Het Nieuwsblad.

Hatenboer va devoir mordre sur sa chique jusqu'en hiver

Cela semble constructif : après cinq matchs hors du noyau, Cedric Hatenboer a à nouveau été repris avec les Futures pour défier les Francs Borains en D1B. Les U23 restent sur trois matchs sans défaite et affrontent une équipe qui doit absolument se reprendre.

Après plusieurs semaines de blocage, voir Hatenboer revenir dans le groupe est un moindre mal. Mais cela ne change rien à la frustration du principal concerné, pour qui un départ ou un prêt en janvier pourrait bien s'imposer.