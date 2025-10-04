Déjà acclamé par Old Trafford : les mots de Ruben Amorim pour la première réussie de Senne Lammens

Déjà acclamé par Old Trafford : les mots de Ruben Amorim pour la première réussie de Senne Lammens
Photo: © photonews

Senne Lammens a vécu une grande première dans les buts de Manchester United cette après-midi. Ruben Amorim s'est montré satisfait de sa prestation.

Plus d'un mois après son arrivée de dernière minute, Senne Lammens a eu droit à ses grands débuts avec Manchester United cette après-midi. Face à Sunderland, le portier belge n'a pas été trop mis à contribution (trois frappes cadrées) mais a rassuré sa défense par la sérénité qu'il dégageait.

Une grande différence par rapport à un passé assez proche en ce qui concerne les gardiens chez les Red Devils. En conférence de presse, l'entraîneur portugais Ruben Amorim a logiquement été interrogé sur le choix de lancer Lammens.

Lire aussi… 🎥 Six ans après Lukaku et Fellaini, Senne Lammens a fait forte impression pour sa première à Old Trafford

"Il respirait la confiance, mais ses coéquipiers l'ont aussi aidé à faire un bon match. C'est important", a-t-il commencé. À l'issue de la rencontre, on a ainsi vu son concurrent turc Altay Bayindir venir le serrer dans ses bras pour le féliciter avec beaucoup de bienveillance.

Une première qui en appelle d'autres

Amorim n'a pas voulu le lancer trop vite dans le grand bain : "Quand Senne est arrivé ici, Altay (au club depuis deux ans) était notre numéro 1. On voyait bien que Senne devait s'habituer au pays et à l'entraînement".

"La pression que vous, la presse, exercez sur les gardiens est immense, alors je lui ai laissé le temps de se préparer et d'être prêt pour ces matchs. Nous n'en sommes qu'à un match, et il doit continuer à travailler car il doit savoir que les conditions dans ce club sont difficiles. Mais il a bien joué et semblait à l'aise, ce qui est bon signe", a conclu Ruben Amorim. De quoi sans doute l'inciter à continuer à faire confiance à notre compatriote dans les semaines à venir.

