Besnik Hasi sous pression : un Clasico décisif pour son avenir

Besnik Hasi est sous pression à Anderlecht. Avec une seule victoire en cinq matchs, l'inquiétude grandit. Une nouvelle défaite pourrait lancer une vraie crise.

Même si le classement paraît rassurant, les signes sont inquiétants. Anderlecht occupe la quatrième place après neuf journées, mais les prestations sont trop irrégulières. Un bon match est souvent suivi d’un mauvais, et la patte de Besnik Hasi se voit à peine.

Manque d’efficacité

L’attaque est le vrai point faible. Thorgan Hazard, meilleur buteur avec quatre buts, n’a plus marqué depuis la mi-août. Luis Vázquez peine à retrouver confiance et forme, malgré les entraînements supplémentaires mis en place par Hasi et son staff. Anderlecht manque cruellement d’efficacité devant le but.



Lire aussi… Guillaume Gillet sévère avec Anderlecht : "Le club a commis une grave erreur"

Derrière, c’est un peu plus solide, avec neuf buts encaissés en neuf rencontres. Le gardien Colin Coosemans et sa défense ont souvent limité la casse.

Les supporters veulent une réaction

Dimanche, le Clasico au Lotto Park s’annonce électrique. Les supporters attendent une réaction après le non-match à Louvain, et l’erreur n’est plus permise. Après une semaine de repos, les joueurs devront être prêts à 100 %, physiquement et mentalement.

Un nouveau faux pas contre le Standard ferait exploser la pression sur Hasi. La crise n’est pas loin, et une défaite ne ferait qu’accentuer les doutes sur le coach et son équipe.