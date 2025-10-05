Des supporters mécontents avant le Clasico : "Hasi ne sait pas ce qu'il fait"

Des supporters mécontents avant le Clasico : "Hasi ne sait pas ce qu'il fait"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Clasico démarre au moment où vous lirez ces lignes, et les compositions sont connues depuis une petite heure. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les choix de Besnik Hasi laissent les supporters sceptiques.

La composition du RSC Anderlecht face au Standard n'a pas réservé énormément de surprises aux supporters Mauve & Blanc : Huerta, Angulo et Vazquez forment la ligne offensive, Lucas Hey (très critiqué) est titulaire.

Pas trace, par exemple, de Mihajlo Cvetkovic ou de l'un des deux défenseurs arrivés cet été en prêt - Ilic et Özcan. Ilay Camara non plus ne démarre pas face à son ancien club, sans grande surprise. 

Lire aussi… Une grande première symbolique pour Matthieu Epolo sur le terrain d'Anderlecht

Pour les supporters, ces choix, après le non-match à OHL, sont peu compréhensibles. Les choix de Vazquez et Hey, notamment, ou encore l'absence d'Enric Llansana qui avait fait un excellent début de saison sont remarqués.

On le sait, Hasi commence à perdre du crédit aux yeux des supporters, qui estiment que le prolonger en fin de saison passée n'était pas la meilleure des idées.

L'élimination européenne avait déjà fait du dégât, mais un mauvais résultat dans le clasico pourrait coûter au coach du RSCA...

Goede keuzes van Besnik Hasi?

Tu n'es pas connecté. Clique ici pour te connecter...
0%
0%

Tu peux encore voter jusqu'au 08/10/2025 13:00.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - Standard maintenant en live sur Walfoot.be.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Standard
Besnik Hasi

Plus de news

Une grande première symbolique pour Matthieu Epolo sur le terrain d'Anderlecht

Une grande première symbolique pour Matthieu Epolo sur le terrain d'Anderlecht

14:30
Besnik Hasi sous pression : un Clasico décisif pour son avenir

Besnik Hasi sous pression : un Clasico décisif pour son avenir

09:00
Un nouveau phénomène belge à suivre ? "Il mérite de monter depuis longtemps"

Un nouveau phénomène belge à suivre ? "Il mérite de monter depuis longtemps"

15:00
Guillaume Gillet sévère avec Anderlecht : "Le club a commis une grave erreur"

Guillaume Gillet sévère avec Anderlecht : "Le club a commis une grave erreur"

08:00
"Ce n'est pas parce que je suis liégeois, mais..." : la pique d'Arnaud Bodart à Anderlecht avant le Clasico

"Ce n'est pas parce que je suis liégeois, mais..." : la pique d'Arnaud Bodart à Anderlecht avant le Clasico

07:00
Clasico time ! Suivez la rencontre entre Anderlecht et le Standard en direct commenté (13h30)

Clasico time ! Suivez la rencontre entre Anderlecht et le Standard en direct commenté (13h30)

06:40
Un grand retour chez les Mauves ? Les compositions probables du Clasico entre Anderlecht et le Standard

Un grand retour chez les Mauves ? Les compositions probables du Clasico entre Anderlecht et le Standard

06:00
"Nous payons, vous échouez" : les supporters de l'Antwerp en ont assez

"Nous payons, vous échouez" : les supporters de l'Antwerp en ont assez

14:00
La vie sans Onyedika pour Bruges, plusieurs interrogations à l'Union : les compos probables du choc du soir

La vie sans Onyedika pour Bruges, plusieurs interrogations à l'Union : les compos probables du choc du soir

12:15
Le piège qui fait tomber toutes les équipes : Malines en a payé le prix

Le piège qui fait tomber toutes les équipes : Malines en a payé le prix

12:30
Il se sera vite adapté : transféré cet été, un ancien de Pro League élu joueur du mois en Eredivisie

Il se sera vite adapté : transféré cet été, un ancien de Pro League élu joueur du mois en Eredivisie

13:00
Solidarité entre gardiens : Jackers soutenu par son rival avant le match contre l'Union

Solidarité entre gardiens : Jackers soutenu par son rival avant le match contre l'Union

12:00
Coucke ? Verschueren ? Un proche de Romelu Lukaku ? Plusieurs pistes ouvertes pour la présidence d'Anderlecht

Coucke ? Verschueren ? Un proche de Romelu Lukaku ? Plusieurs pistes ouvertes pour la présidence d'Anderlecht

07:30
Et si le Clasico dérapait encore ? Besnik Hasi prévient les supporters

Et si le Clasico dérapait encore ? Besnik Hasi prévient les supporters

04/10
Premier clean sheet et les louanges de la presse anglaise pour Senne Lammens

Premier clean sheet et les louanges de la presse anglaise pour Senne Lammens

11:30
"C'est l'un des moteurs de ce Club de Bruges" : Leekens prévient, son absence change tout

"C'est l'un des moteurs de ce Club de Bruges" : Leekens prévient, son absence change tout

10:30
Un manque de respect ? La sortie d'un Diable Rouge fait polémique

Un manque de respect ? La sortie d'un Diable Rouge fait polémique

11:00
"Si je dis ce que je pense, je vais avoir des ennuis" : l'arbitrage encore loin d'être épargné en Pro League

"Si je dis ce que je pense, je vais avoir des ennuis" : l'arbitrage encore loin d'être épargné en Pro League

10:02
Frédéric Taquin calme le jeu : "On sait qui on est dans cette division"

Frédéric Taquin calme le jeu : "On sait qui on est dans cette division"

09:20
🎥 Une chanson spéciale pour Senne Lammens : les fans de Manchester United l'associent à une légende

🎥 Une chanson spéciale pour Senne Lammens : les fans de Manchester United l'associent à une légende

09:30
1
"C'est toujours la même histoire avec eux" : les derniers instants de Fink à Genk ?

"C'est toujours la même histoire avec eux" : les derniers instants de Fink à Genk ?

08:23
Vincent Kompany fait mieux que Guardiola : le Bayern Munich roule sur tout le monde

Vincent Kompany fait mieux que Guardiola : le Bayern Munich roule sur tout le monde

08:46
"Tout le monde à Anderlecht attend ce match" : le Clasico a peut-être perdu de sa splendeur, mais pas son aura

"Tout le monde à Anderlecht attend ce match" : le Clasico a peut-être perdu de sa splendeur, mais pas son aura

17:00
Thorgan Hazard ne ferme pas la porte aux Diables : "J'ai été dans la présélection de Rudi Garcia"

Thorgan Hazard ne ferme pas la porte aux Diables : "J'ai été dans la présélection de Rudi Garcia"

19:30
Une blessure qui tombe mal et un séjour prolongé dans la colonne de droite : soirée frustrante pour l'Antwerp

Une blessure qui tombe mal et un séjour prolongé dans la colonne de droite : soirée frustrante pour l'Antwerp

22:50
Après les critiques, l'Easi Arena a séduit le coach adverse : "Chapeau à La Louvière"

Après les critiques, l'Easi Arena a séduit le coach adverse : "Chapeau à La Louvière"

22:15
Un score très lourd pour le SL 16 à Tubize-Braine, Mons et Meux en contrôle : tous les résumés de D1 ACFF

Un score très lourd pour le SL 16 à Tubize-Braine, Mons et Meux en contrôle : tous les résumés de D1 ACFF

22:30
Pas apprécié à sa juste valeur ? Quand Leko compare l'un de ses joueurs à un indésirable d'Anderlecht

Pas apprécié à sa juste valeur ? Quand Leko compare l'un de ses joueurs à un indésirable d'Anderlecht

21:00
Des Loups trop peu tranchants : les notes de la RAAL contre Zulte Waregem Analyse

Des Loups trop peu tranchants : les notes de la RAAL contre Zulte Waregem

21:35
Rebondissements au Kehrweg : le RWDM remonte un déficit de deux buts... mais garde un goût amer.

Rebondissements au Kehrweg : le RWDM remonte un déficit de deux buts... mais garde un goût amer.

21:55
L'Olympic encore battu dans un match crucial, Stef Peeters fait basculer le match pour le Patro

L'Olympic encore battu dans un match crucial, Stef Peeters fait basculer le match pour le Patro

22:05
Quatrième match sans défaite, mais la RAAL reste frustrée contre Zulte Waregem

Quatrième match sans défaite, mais la RAAL reste frustrée contre Zulte Waregem

20:13
Déjà acclamé par Old Trafford : les mots de Ruben Amorim pour la première réussie de Senne Lammens

Déjà acclamé par Old Trafford : les mots de Ruben Amorim pour la première réussie de Senne Lammens

21:20
4/18 à domicile : Genk a-t-il été victime... de ses ambitions ?

4/18 à domicile : Genk a-t-il été victime... de ses ambitions ?

20:00
14 secondes ont suffi : Theate et Francfort impuissants contre le Bayern, Harry Kane entre dans l'histoire

14 secondes ont suffi : Theate et Francfort impuissants contre le Bayern, Harry Kane entre dans l'histoire

20:35
"L'Union est au même point qu'eux" : encore un revers pour Bruges dans le dossier de son nouveau stade

"L'Union est au même point qu'eux" : encore un revers pour Bruges dans le dossier de son nouveau stade

17:30
9

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 18:30 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 19:15 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved