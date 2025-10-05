Des supporters mécontents avant le Clasico : "Hasi ne sait pas ce qu'il fait"

Le Clasico démarre au moment où vous lirez ces lignes, et les compositions sont connues depuis une petite heure. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les choix de Besnik Hasi laissent les supporters sceptiques.

La composition du RSC Anderlecht face au Standard n'a pas réservé énormément de surprises aux supporters Mauve & Blanc : Huerta, Angulo et Vazquez forment la ligne offensive, Lucas Hey (très critiqué) est titulaire.

Pas trace, par exemple, de Mihajlo Cvetkovic ou de l'un des deux défenseurs arrivés cet été en prêt - Ilic et Özcan. Ilay Camara non plus ne démarre pas face à son ancien club, sans grande surprise.



Pour les supporters, ces choix, après le non-match à OHL, sont peu compréhensibles. Les choix de Vazquez et Hey, notamment, ou encore l'absence d'Enric Llansana qui avait fait un excellent début de saison sont remarqués.

On le sait, Hasi commence à perdre du crédit aux yeux des supporters, qui estiment que le prolonger en fin de saison passée n'était pas la meilleure des idées.

L'élimination européenne avait déjà fait du dégât, mais un mauvais résultat dans le clasico pourrait coûter au coach du RSCA...

Llansana, Camara?? Hasi a vraiment aucune idée de ce qu'il fait. Il va même pousser notre seule bonne recrue vers la sortie. — dwight (@DuyckDwight) 5 octobre 2025

Llansana? — Haspar El Chino (@VDBergheJasper) 5 octobre 2025

Vazquez 🥹🥹😭😭 — #Vazquez OUT (@rsca_lb) 5 octobre 2025

Ce bouffon encore tout vu — jellevdh9 (@jellevdh9) 5 octobre 2025

Allez les garçons! Rendez-nous fiers!! 💜✨️ — Purple Anderlecht (@Purple_RSCA_) 5 octobre 2025