Premier clean sheet et les louanges de la presse anglaise pour Senne Lammens

Senne Lammens n'aurait pas pu rêver mieux pour ses débuts à Manchester United. Vainqueur 2-0 contre Sunderland, le gardien belge a signé un clean sheet et séduit la presse anglaise.

Une première titularisation et un clean sheet : difficile de rêver mieux pour Senne Lammens. Il a offert à Manchester United son premier match sans encaisser de but cette saison.

Le Daily Express a souligné que le gardien belge avait vécu un baptême sans encombre à Old Trafford. "Il n’a pas eu beaucoup d’arrêts à faire, mais il a dégagé du calme et de la confiance quand il le fallait", écrivait le journal.



Le Daily Mail l’a félicité pour son sang-froid et une parade décisive sur une frappe de Granit Xhaka avant la pause.

Dans les tribunes d’Old Trafford, les supporters lui ont dédié un chant : "Are you Schmeichel in disguise ?" Une référence à la légende du club. Certains étaient surtout soulagés de voir Bayindir sur le banc.

Même la BBC a livré une analyse détaillée de sa prestation. Lammens a prouvé sa valeur, notamment avec des arrêts avant la pause et en fin de rencontre. Un léger accrochage avec Bertrand Traoré aurait pu ternir son match, mais il est resté impassible.