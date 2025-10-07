Le pari d'Anderlecht : Mihajlo Cvetkovic, 18 ans et déjà un joli contrat

L'attaquant serbe Mihajlo Cvetkovic a convaincu la direction du RSC Anderlecht de lui offrir un contrat assorti d'un système de primes détaillé. Le club bruxellois a considérablement investi dans son arrivée et le voit comme un pari sur l'avenir.

Cvetkovic a été transféré cet été depuis le FK Čukarički, club du milieu de tableau serbe. Le montant du transfert s’élève à 3 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 500.000 euros de bonus et une clause de 15 % sur une éventuelle revente future. Le joueur fait partie des jeunes talents recrutés par le directeur sportif Olivier Renard durant une période d’instabilité au sein du club.

Le jeune attaquant a récemment inscrit son premier but avec l’équipe première d’Anderlecht face au Standard. Bien qu’il n’ait pas encore obtenu de place de titulaire, les supporters espèrent qu’il deviendra, à terme, un élément clé de l’attaque. Le club a mis en place un système de primes qui le récompense financièrement au fil de ses titularisations.

Des montants conséquents pour Cvetkovic

Ce système prévoit des bonus supplémentaires en plus du salaire de base, en fonction du nombre de matchs débutés comme titulaire. Selon la Gazet van Antwerpen, ces primes peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros. Chez les jeunes joueurs comme Cvetkovic, l’accent est mis sur les primes liées aux titularisations, tandis que les joueurs plus expérimentés sont récompensés en fonction des résultats collectifs.

Cvetkovic s’est montré très professionnel depuis son arrivée à Bruxelles. Il avait travaillé son anglais avant de rejoindre le club et fait preuve d’une grande motivation à apprendre. Sur les réseaux sociaux, il partage régulièrement des images de sa préparation physique, souvent en compagnie de ses coéquipiers. Depuis le départ de Jan-Carlo Simic vers l’Arabie saoudite, le joueur prêté par Bologne, Mihajlo Ilic, est devenu son partenaire régulier.

Objectif : s’imposer comme titulaire

Malgré son ambition de s’imposer rapidement en équipe première, Cvetkovic joue encore fréquemment avec les RSCA Futures, où il a déjà inscrit trois buts et délivré une passe décisive. Le club table sur une progression graduelle, même si la concurrence reste forte.

Olivier Renard espérait initialement conserver Keisuke Goto comme troisième attaquant. Mais le Japonais, en difficulté sur le plan mental en raison de son statut de remplaçant, a été prêté à Saint-Trond (STVV). Après la trêve internationale, l’entraîneur Besnik Hasi devra trancher entre Vazquez, Cvetkovic et Bertaccini, ce dernier étant presque remis d’une opération au genou.