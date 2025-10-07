Le pari d'Anderlecht : Mihajlo Cvetkovic, 18 ans et déjà un joli contrat

Le pari d'Anderlecht : Mihajlo Cvetkovic, 18 ans et déjà un joli contrat
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'attaquant serbe Mihajlo Cvetkovic a convaincu la direction du RSC Anderlecht de lui offrir un contrat assorti d'un système de primes détaillé. Le club bruxellois a considérablement investi dans son arrivée et le voit comme un pari sur l'avenir.

Cvetkovic a été transféré cet été depuis le FK Čukarički, club du milieu de tableau serbe. Le montant du transfert s’élève à 3 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 500.000 euros de bonus et une clause de 15 % sur une éventuelle revente future. Le joueur fait partie des jeunes talents recrutés par le directeur sportif Olivier Renard durant une période d’instabilité au sein du club.

Le jeune attaquant a récemment inscrit son premier but avec l’équipe première d’Anderlecht face au Standard. Bien qu’il n’ait pas encore obtenu de place de titulaire, les supporters espèrent qu’il deviendra, à terme, un élément clé de l’attaque. Le club a mis en place un système de primes qui le récompense financièrement au fil de ses titularisations.

Des montants conséquents pour Cvetkovic

Ce système prévoit des bonus supplémentaires en plus du salaire de base, en fonction du nombre de matchs débutés comme titulaire. Selon la Gazet van Antwerpen, ces primes peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros. Chez les jeunes joueurs comme Cvetkovic, l’accent est mis sur les primes liées aux titularisations, tandis que les joueurs plus expérimentés sont récompensés en fonction des résultats collectifs.

Cvetkovic s’est montré très professionnel depuis son arrivée à Bruxelles. Il avait travaillé son anglais avant de rejoindre le club et fait preuve d’une grande motivation à apprendre. Sur les réseaux sociaux, il partage régulièrement des images de sa préparation physique, souvent en compagnie de ses coéquipiers. Depuis le départ de Jan-Carlo Simic vers l’Arabie saoudite, le joueur prêté par Bologne, Mihajlo Ilic, est devenu son partenaire régulier.

Objectif : s’imposer comme titulaire

Malgré son ambition de s’imposer rapidement en équipe première, Cvetkovic joue encore fréquemment avec les RSCA Futures, où il a déjà inscrit trois buts et délivré une passe décisive. Le club table sur une progression graduelle, même si la concurrence reste forte.

Olivier Renard espérait initialement conserver Keisuke Goto comme troisième attaquant. Mais le Japonais, en difficulté sur le plan mental en raison de son statut de remplaçant, a été prêté à Saint-Trond (STVV). Après la trêve internationale, l’entraîneur Besnik Hasi devra trancher entre Vazquez, Cvetkovic et Bertaccini, ce dernier étant presque remis d’une opération au genou.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
RSCA Futures
Mihajlo Cvetkovic

Plus de news

Nathan De Cat bientôt sur le départ à Anderlecht ?

Nathan De Cat bientôt sur le départ à Anderlecht ?

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: De Cat - Riga - Fray

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: De Cat - Riga - Fray

21:20
La vraie raison pour laquelle Mario Stroeykens a enfin signé son nouveau contrat

La vraie raison pour laquelle Mario Stroeykens a enfin signé son nouveau contrat

20:30
Besnik Hasi à contre-courant concernant la semelle d'Angulo : "C'est Ilaimaharitra qui place sa jambe" Interview

Besnik Hasi à contre-courant concernant la semelle d'Angulo : "C'est Ilaimaharitra qui place sa jambe"

18:40
2
Comment le RFC Liège réagirait-il en cas de montée en D1A plus tôt que prévu ? Interview

Comment le RFC Liège réagirait-il en cas de montée en D1A plus tôt que prévu ?

19:18
Objectif Coupe du monde 2026 pour Lucas Stassin ? Le buteur est clair

Objectif Coupe du monde 2026 pour Lucas Stassin ? Le buteur est clair

20:00
"J'adore Vincent Kompany" : Harry Kane répond aux rumeurs d'un éventuel départ... ou d'une prolongation

"J'adore Vincent Kompany" : Harry Kane répond aux rumeurs d'un éventuel départ... ou d'une prolongation

19:40
Le Standard, équipe la moins fair-play de Pro League ? Les regrets de Vincent Euvrard se comprennent Analyse

Le Standard, équipe la moins fair-play de Pro League ? Les regrets de Vincent Euvrard se comprennent

18:20
Pour aller chercher le pactole en juin ? Mario Stroeykens prolonge finalement à Anderlecht !

Pour aller chercher le pactole en juin ? Mario Stroeykens prolonge finalement à Anderlecht !

14:24
📷 Dans les tribunes pour le Clasico : entre Anderlecht et le Standard, Benito Raman a bien choisi son camp

📷 Dans les tribunes pour le Clasico : entre Anderlecht et le Standard, Benito Raman a bien choisi son camp

17:00
OFFICIEL : José Riga a trouvé un nouveau défi en Belgique

OFFICIEL : José Riga a trouvé un nouveau défi en Belgique

18:53
La course aux binationaux continue : un talent Belgo-marocain de Charleroi sur le point de devenir... saoudien

La course aux binationaux continue : un talent Belgo-marocain de Charleroi sur le point de devenir... saoudien

18:00
Insultes envers l'arbitre : le directeur sportif d'un club de Pro League bientôt suspendu ?

Insultes envers l'arbitre : le directeur sportif d'un club de Pro League bientôt suspendu ?

17:30
Une nouvelle vedette au Club de Bruges : "Bientôt, toute l'Europe parlera de lui"

Une nouvelle vedette au Club de Bruges : "Bientôt, toute l'Europe parlera de lui"

16:20
Après Lukaku, Anderlecht peut attendre le retour d'un autre ancien de la maison : "Il y a de fortes chances"

Après Lukaku, Anderlecht peut attendre le retour d'un autre ancien de la maison : "Il y a de fortes chances"

12:00
Absent surprise de la sélection de Rudi Garcia, il ne se cache pas : "Je ne mérite pas les Diables Rouges"

Absent surprise de la sélection de Rudi Garcia, il ne se cache pas : "Je ne mérite pas les Diables Rouges"

16:40
Gagner du temps n'a pas suffi à l'Union : "C'est un compliment pour nous, mais l'arbitre devrait réagir"

Gagner du temps n'a pas suffi à l'Union : "C'est un compliment pour nous, mais l'arbitre devrait réagir"

15:40
1
Un binational indécis : après avoir tourné le dos à la Belgique, Matias Fernandez-Pardo fait volte-face !

Un binational indécis : après avoir tourné le dos à la Belgique, Matias Fernandez-Pardo fait volte-face !

16:00
3
Récompensé pour son début de saison : un jeune talent du Standard intègre officiellement le noyau A

Récompensé pour son début de saison : un jeune talent du Standard intègre officiellement le noyau A

15:20
Un dilemme qui ne devrait pas en être un : "Si vous êtes Anderlecht et que vous empêchez ça..."

Un dilemme qui ne devrait pas en être un : "Si vous êtes Anderlecht et que vous empêchez ça..."

10:30
Le Belge qui donne des regrets à la Juventus : son retour chez les Diables ne tardera pas

Le Belge qui donne des regrets à la Juventus : son retour chez les Diables ne tardera pas

15:00
Blessé après seulement 30 secondes sur le terrain : nouveau problème en vue pour le Club de Bruges ?

Blessé après seulement 30 secondes sur le terrain : nouveau problème en vue pour le Club de Bruges ?

13:40
Critiqué chez les Diables, Leandro Trossard se défend : "Ce n'est pas comme si je n'avais rien fait ici"

Critiqué chez les Diables, Leandro Trossard se défend : "Ce n'est pas comme si je n'avais rien fait ici"

14:40
"Pourtant, on était confortables" : que manque-t-il au Standard de Vincent Euvrard pour inverser la tendance ? Interview

"Pourtant, on était confortables" : que manque-t-il au Standard de Vincent Euvrard pour inverser la tendance ?

13:20
2
Meilleur buteur d'un tournoi mythique chez les jeunes, il pourrait débarquer en Pro League dès janvier

Meilleur buteur d'un tournoi mythique chez les jeunes, il pourrait débarquer en Pro League dès janvier

14:00
La Gantoise en fête : la recherche à grande échelle des Buffalos pour le match contre le Standard

La Gantoise en fête : la recherche à grande échelle des Buffalos pour le match contre le Standard

13:00
Quand Besnik Hasi se sert du héros du Clasico...pour envoyer une pique à plusieurs de ses joueurs

Quand Besnik Hasi se sert du héros du Clasico...pour envoyer une pique à plusieurs de ses joueurs

06/10
1
Toujours pas appelé par Garcia malgré son retour en forme : "Il va revenir en sélection"

Toujours pas appelé par Garcia malgré son retour en forme : "Il va revenir en sélection"

12:40
Et si voir l'Antwerp 13e n'était pas une surprise ? Les dessous d'un été agité au Bosuil

Et si voir l'Antwerp 13e n'était pas une surprise ? Les dessous d'un été agité au Bosuil

11:40
Confidences liégeoises : quand Benteke avoue à Mpoku les raisons du premier choix égoïste de sa carrière

Confidences liégeoises : quand Benteke avoue à Mpoku les raisons du premier choix égoïste de sa carrière

12:20
Voici pourquoi Michael Verschueren ne devrait finalement pas devenir président d'Anderlecht

Voici pourquoi Michael Verschueren ne devrait finalement pas devenir président d'Anderlecht

07:00
Le contrat devrait être signé pendant la trêve : Denis Odoi en passe de se relancer dans un club belge

Le contrat devrait être signé pendant la trêve : Denis Odoi en passe de se relancer dans un club belge

11:00
Oubliez Mons ou Tubize-Braine : le joueur du mois de D1 ACFF est carolo

Oubliez Mons ou Tubize-Braine : le joueur du mois de D1 ACFF est carolo

11:20
Sélectionné par Tedesco, il garde le Mondial en tête : "C'est un secret mais c'est écrit quelque part"

Sélectionné par Tedesco, il garde le Mondial en tête : "C'est un secret mais c'est écrit quelque part"

10:00
Le rendez-vous est pris : Eden Hazard va faire son retour à Stamford Bridge

Le rendez-vous est pris : Eden Hazard va faire son retour à Stamford Bridge

09:30
1
Le temps presse : comment le staff médical travaille d'arrache-pied pour retaper un Diable incertain

Le temps presse : comment le staff médical travaille d'arrache-pied pour retaper un Diable incertain

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved