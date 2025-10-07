Le Standard, équipe la moins fair-play de Pro League ? Les regrets de Vincent Euvrard se comprennent

Le Standard a reçu 23 cartons jaunes et trois rouges en dix matchs depuis le début de la saison. Les Rouches occupent la dernière place du classement du fair-play, juste derrière OHL... et Anderlecht.

L’exclusion tardive d’Ibrahim Karamoko lors du Clasico fut déjà la troisième d’un joueur du Standard cette saison, après celles de Thomas Henry à l’Union et de Marlon Fossey contre le Club de Bruges.

Le Standard, avec Anderlecht et Dender, est l’une des équipes qui ont reçu le plus de cartons rouges dans le premier tiers de la phase classique. Mais avec 23 avertissements, les Rouches sont aussi la troisième équipe la plus souvent sanctionnée, derrière OHL (29) et Malines (25), à égalité avec l’Union.

Le Standard dernier du classement du fair-play après dix journées

Cela se reflète logiquement dans le classement du fair-play, qui attribue un point par carte jaune, trois points en cas de double avertissement et cinq points pour une exclusion directe. Le Standard… est le plus mauvais élève de Pro League après dix journées.

Les Liégeois comptent 34 points, soit deux de plus que Louvain et Anderlecht (32). Charleroi et l’Antwerp (27) pointent juste devant. Parmi les bons élèves, on retrouve Westerlo (16 points pour autant de cartons jaunes), la RAAL (18 points pour autant de jaunes), puis le Club de Bruges et Saint-Trond (20), qui comptent chacun quinze avertissements et une exclusion directe.

Un manque de constance dans les décisions arbitrales

Cette tendance illustre aussi ce que Vincent Euvrard regrettait la semaine dernière après la défaite contre Bruges : un manque de constance dans les décisions arbitrales. Selon les calculs réalisés par nos confrères de Sudinfo, le Standard est l’équipe qui reçoit le plus de cartons dans notre championnat par rapport au nombre de fautes commises.

Les Rouches ont toutefois été un peu plus épargnés à Anderlecht sur ce point : à part Karamoko, seul Ibe Hautekiet a été sanctionné d’un carton jaune en première période, pour un croche-pied par derrière. Un avertissement survenu cinq minutes après la semelle d’Angulo sur Ilaimaharitra, elle aussi sanctionnée d’un jaune. Et quand on constate qu’en l’espace de cinq minutes, ces deux phases ont reçu la même sanction, on comprend le manque de logique dénoncé par Vincent Euvrard et ses joueurs.