Interview "Pourtant, on était confortables" : que manque-t-il au Standard de Vincent Euvrard pour inverser la tendance ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
"Pourtant, on était confortables" : que manque-t-il au Standard de Vincent Euvrard pour inverser la tendance ?
Photo: © photonews
Meilleur dans le jeu qu'en début de saison, le Standard ne récolte pourtant pas plus de points. Les Rouches vont devoir trouver de l'efficacité dans les deux rectangles s'ils ne veulent pas voir le top 6 s'envoler définitivement dès la fin du mois d'octobre.

4/15, c’est le maigre bilan de Vincent Euvrard depuis son arrivée sur le banc du Standard, il y a un peu plus d’un mois. Pourtant, les Rouches semblent, à chaque fois, mieux sur le terrain qu’en début de saison, mais ne parviennent pas encore à décrocher suffisamment de résultats.

"Même quand on n’avait pas le ballon, on était assez confortables en défense. On a eu des moments pour marquer un but et on aurait dû le faire", regrettait Ibe Hautekiet à notre micro dans la zone mixte du Lotto Park.

Un manque de folie dans le dernier tiers

Mais alors, que manque-t-il à ce Standard pour instaurer une véritable pression sur son adversaire ? Car si les joueurs de Vincent Euvrard sont mieux dans le jeu, cadrer un seul tir en 90 minutes est loin d’être suffisant pour remporter un match, et encore moins un Clasico en déplacement.

"Au début de la saison, on a pris des points avec moins de qualité dans notre jeu. Maintenant, on prend moins de points, mais on est mieux dans l’organisation. Il faut aller chercher 1 ou 2 % en plus pour faire la différence."

Il manque l'efficacité dans les deux rectangles"

"Il manque de l’efficacité dans les deux rectangles, oui. Car dans ce match encore, nous sommes allés huit, neuf, dix fois autour du rectangle, sans avoir de grande occasion. On ne peut pas pousser comme les autres équipes le font."

Se montrer clinique défensivement et efficace offensivement, voilà ce qu’il faudra au Standard pour survivre à sa fin de mois d’octobre, qui ne va pas diminuer en intensité, avec la réception de l’Antwerp et un déplacement à La Gantoise au programme, avant le match piège à Beveren en Coupe de Belgique, puis la réception de Charleroi lors du dernier jour du mois. En cas de nouveaux mauvais résultats, le top 6, déjà à cinq longueurs, s’éloignera probablement un peu trop pour les Rouches.

