Un dilemme qui ne devrait pas en être un : "Si vous êtes Anderlecht et que vous empêchez ça..."

Anderlecht est confronté à un dilemme concernant Nathan De Cat. Le milieu de terrain impressionne avec l'équipe première, mais a également été appelé pour la Coupe du Monde U17 au Qatar. Le Sporting doit-il le laisser partir ?

Acquérir une telle importance dans l'équipe première à 17 ans relève presque de l'impensable. Mais avec ses prestations dans l'entrejeu, Nathan De Cat s'est déjà rendu indispensable pour Besnik Hasi.

Contre le Standard, il a une nouvelle fois dominé les débats dans l'entrejeu, que ce soit au moment d'aérer le jeu des Mauves ou en allant dans l'impact physique. De quoi encore un peu plus relancer le débat sur sa potentielle participation à la Coupe du Monde U17.

En effet, De Cat pourrait participer à la compétition au Qatar dans un mois. Mais pour cela, il faut qu'Anderlecht accepte de le libérer. Il pourrait y acquérir une expérience internationale, mais cela constituerait une énorme perte sur le plan sportif pour les Mauves, qui le perdraient notamment pour le match contre le Club de Bruges.

Déjà le baromètre de l'entrejeu

Wesley Sonck estime en tout cas que le Sporting devrait le laisser partir. "Je connais l'importance que cela revêt pour ces jeunes. Je pense que Nathan devrait aussi jouer avec des garçons de son âge pour se rendre compte de son niveau de jeu", déclare-t-il sur Sporza.





"Si vous êtes Anderlecht et que vous empêchez un jeune de 17 ans de participer à un tournoi, il y a un problème. Est-ce que sans De Cat, vous n'avez plus aucune chance ? Cela ne devrait pas être le cas", conclut-il. Cela dit, même si le grand blondinet met le cap sur le Qatar, les Anderlechtois ne seraient pas sans solution au milieu de terrain.