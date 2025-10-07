Une nouvelle vedette au Club de Bruges : "Bientôt, toute l'Europe parlera de lui"

Carlos Forbs a de nouveau été le buteur décisif pour le Club de Bruges. Tout comme contre Salzbourg, l'ailier portugais a fait la différence lors du choc face à l'Union. L'entraîneur Nicky Hayen l'a souligné, mais a tempéré l'euphorie.

Avec ses actions fulgurantes et ses accélérations éclairs, Carlos Forbs est une arme redoutable sur l’aile. Nicky Hayen n’a pas caché son admiration à son sujet, en conférence de presse. "Je n’ai encore jamais vu quelqu’un d’aussi rapide", a déclaré l’entraîneur, avec le sourire. "Il aime rentrer dans l’axe et se montrer dangereux, mais il doit encore devenir plus imprévisible. Et défensivement, il peut aussi progresser."

Hayen a identifié des points à améliorer. "On aurait pu faire beaucoup plus depuis les ailes en première mi-temps", a-t-il critiqué. "Carlos saisit bien les situations, mais il doit prolonger cette dynamique. La prochaine étape sera de faire de meilleurs choix dans la phase finale. S’il y parvient, il ira très loin."

Le but victorieux contre l’Union pourrait, selon Hayen, marquer un tournant. "Pour lui, c’est un boost de confiance. Il avait déjà été important contre Salzbourg, et maintenant il répète la performance dans un match de haut niveau. C’est exactement ce dont il avait besoin."

La confiance, clé pour Forbs

Forbs compte actuellement trois buts et trois passes décisives en treize matchs, des chiffres que son entraîneur estime perfectibles. "Nous lui avons fait confiance dès le premier jour", a souligné Hayen. "Il venait de traverser deux saisons difficiles, mais celui qui a marqué 29 fois avec la réserve de Manchester City a toujours ce talent en lui."

Le Club de Bruges a par le passé souvent vu passer des ailiers devenus des stars européennes. Hayen est convaincu que Forbs peut être le prochain. "Il a tout : vitesse, technique, audace. Maintenant, c’est à lui de devenir plus constant et efficace. S’il y parvient, bientôt toute l’Europe parlera de Carlos Forbs."