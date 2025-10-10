Belle plus-value en vue : l'Eintracht Francfort n'abandonne pas ce joueur du Club de Bruges

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Resté au Club de Bruges cet été, Raphael Onyedika continue d'attirer de nombreux clubs européens. L'Eintracht Francfort, notamment, n'a pas renoncé à l'idée de le recruter.

Malgré plusieurs ventes importantes, le Club de Bruges a tout fait cet été pour conserver plusieurs cadres, comme Christos Tzolis, Joël Ordonez ou encore Raphael Onyedika.

Depuis, le défenseur central équatorien a prolongé son contrat, très probablement dans le but d’augmenter sa valeur marchande en vue d’un futur transfert. Le médian défensif nigérian devrait prochainement l'imiter.

Francfort n'abandonne pas Raphael Onyedika

Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2027, Onyedika pourrait prolonger, mais reste susceptible de quitter la Venise du Nord dès l’été prochain. En tout cas, les prétendants ne manquent pas.

Selon le média allemand BILD, l’Eintracht Francfort n’a pas abandonné la piste Raphael Onyedika, malgré plusieurs refus durant l’été. Le club de Bundesliga pourrait revenir à la charge prochainement.

Depuis plusieurs mois, Onyedika est également dans le viseur du Galatasaray, tandis que d’autres clubs européens le surveillent sans passer à l’action pour le moment. Le joueur de 24 ans devrait encore permettre au Club de Bruges de réaliser une belle plus-value.