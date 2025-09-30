Comme pour Ordonez ? Le Club de Bruges proche d'un gros coup avec Raphael Onyedika

Comme pour Ordonez ? Le Club de Bruges proche d'un gros coup avec Raphael Onyedika
Photo: © photonews
Actuellement blessé, Raphael Onyedika pourrait prolonger son contrat au Club de Bruges dans les semaines à venir, à l'image de Joël Ordonez. Cela ne signifiera toutefois pas qu'il restera en Venise du Nord plus longtemps.

De manière assez surprenante pour certains, Raphael Onyedika n’a pas quitté le Club de Bruges cet été. Le milieu de terrain nigérian n’a d’ailleurs jamais manifesté clairement son envie de partir de la Venise du Nord, malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens.

L’Eintracht Francfort est notamment passé à l’attaque en fin de mercato. Le club du sub-top allemand a néanmoins vite compris qu’un transfert serait impossible, puisque le Club de Bruges visait le gros lot en cas de vente. Les Brugeois voulaient conserver Onyedika, considéré comme un joueur crucial pour la course au titre et la campagne de Ligue des Champions.

Le joueur de 24 ans est actuellement blessé, et c’est peut-être maintenant que l’on se rend encore plus compte de son importance. Au Standard, le milieu de terrain du Club de Bruges n’a pas eu l’emprise habituelle, et il y a fort à parier que le constat sera le même après le déplacement à l’Atalanta, ce mardi soir.

Comme Joël Ordonez, Raphael Onyedika pourrait finalement prolonger à Bruges

Dans les travées du Jan Breydel, on sait que ce sera un petit miracle si Raphael Onyedika termine la saison sous les couleurs du Club de Bruges. Il se murmure même qu’il pourrait battre le record de transfert d’Ardon Jashari, parti à l’AC Milan contre 36 millions d’euros.

La direction brugeoise voudra tirer le maximum de l’international nigérian, comme de Joël Ordonez, également cité sur le départ avec insistance pendant l’été. Le défenseur équatorien a finalement prolongé son contrat en Venise du Nord, probablement dans le simple but d’arranger son club et d’être vendu plus cher dans un futur proche. Le même chemin pourrait être suivi pour Raphael Onyedika.

Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2027, il pourrait être prolongé d’une saison ou deux dans les semaines à venir et les discussions à ce sujet auraient déjà commencé, nous dit-on. Sans promesse ni clause libératoire, comme pour Ordonez, mais bien dans le simple but d’augmenter sa valeur avant un transfert presque certain en été, tant le milieu de terrain a déjà le don de changer de dimension sur la scène européenne.

FC Bruges
Raphael Onyedika

