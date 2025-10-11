Un ancien sélectionneur de la Belgique tout proche de l'exploit avec sa nouvelle équipe

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'entraîneur néerlandais Dick Advocaat, ancien sélectionneur de la Belgique, est tout près de réussir un exploit avec Curaçao. Il pourrait qualifier le pays pour le Mondial 2026.

Les Diables Rouges doivent lutter pour aller au Mondial 2026, tandis que plusieurs autres pays ont déjà leur billet.

Cette Coupe du monde réserve des surprises. Curaçao pourrait participer pour la toute première fois de son histoire à la prestigieuse compétition.

Dick Advocaat dans l'histoire ?

L'équipe de Dick Advocaat est première du groupe B de la zone CONCACAF avec sept points sur neuf, après une belle victoire 2-0 contre la Jamaïque.

Sept points en trois matchs, c’est un très bon début, même si tout reste à faire. Mercredi, Curaçao jouera contre Trinidad-et-Tobago avant de finir les qualifications face à la Jamaïque et aux Bermudes.

Advocaat était le sélectionneur de la Belgique durant la saison 2009/2010. Le technicien néerlandais avait un bilan mitigé avec trois victoires pour deux défaites.