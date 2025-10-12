"Ils reviennent en sélection pour ça ?" : un ancien coach de Pro League interpelle Rudi Garcia

Johan Boskamp, l'ancien coach, était très déçu du résultat de la Belgique face à la Macédoine du Nord. Selon lui, il manque de la grinta.

"C’est devenu une équipe de gentils gendres parfaits", lâche Johan Boskamp dans Het Belang van Limburg. "Ils savent tous jouer au foot, mais avant, il y avait plus de mordant dans cette équipe. Avec un Fellaini ou un Jan Vertonghen, tu avais des gars capables de se battre. Aujourd’hui, il n’y a plus personne pour jouer ce rôle de briseur de lignes."

Selon Boskamp, les Diables Rouges manquent de caractère et d’instinct de tueur. "Si tu n’arrives pas à battre la Macédoine du Nord sans Lukaku, ce n’est pas rassurant. Quand tu te crées trente occasions sans marquer, il faut se poser des questions."

Le remplacement d'Hans Vanaken interroge

Les choix du sélectionneur Rudi Garcia ne l’ont pas convaincu. "Il a parfois des idées bizarres dans la tête", plaisante-t-il. "Moi, je n’aurais jamais sorti 'Hansie'. Vanaken est celui qui peut offrir un face-à-face à un attaquant, comme il l’a fait pour Openda. C’était un changement très étrange."

Le manque de confiance envers les joueurs expérimentés agace Boskamp. "Je me posais la question contre le Liechtenstein et le Kazakhstan. S’il y a bien un attaquant qui sait semer le chaos dans la surface, c’est Michy Batshuayi. Et là, Witsel est resté nonante minutes sur le banc à discuter. Ils reviennent en sélection pour ça ?"





Pour lui, Garcia a raté une grande occasion. "Chez les Espoirs, les buts tombaient facilement. Ça prouve que Garcia aurait dû convoquer au moins un jeune comme Stassin ou Vermant. Contre la Macédoine du Nord, un jeune attaquant affamé aurait fait du bien. C’est ce genre de faim qui manque aux Diables Rouges."