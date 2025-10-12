Pourquoi ne pas avoir fait monter Batshuayi contre la Macédoine du Nord ? Rudi Garcia s'est exprimé

Photo: © photonews

Après le match entre la Belgique et la Macédoine du Nord, une seule question revenait dans la salle de presse de la Planet Group Arena : "Pourquoi le sélectionneur Rudi Garcia n'a-t-il pas utilisé son attaquant le plus efficace ?"

Rudi Garcia l’avait lui-même déclaré lors de l’annonce de sa sélection. "Michy Batshuayi est présent parce qu’il correspond le plus au profil de Romelu Lukaku", avait expliqué le sélectionneur. "Il peut avoir un impact dans la surface et marquer facilement un but."

C’est vrai, mais si Batshuayi pouvait être utile dans un match, c’était bien contre le double rideau rigoureux de la Macédoine du Nord. Le buteur aurait sans doute pu trouver le chemin des filets, ou au moins apporter davantage de danger.

Entre Openda et Batshuayi, Rudi Garcia a hésité

Pourtant, Garcia a hésité à faire entrer Batshuayi, et ne l'a finalement pas fait. "Notre performance était bonne, mais le résultat ne l’est pas compte tenu de la physionomie du match. Nous avons fait ce qu’il fallait pour gagner", a-t-il commenté. "Nos tirs manquaient de précision, c’est le seul reproche. Notre contre-pressing était efficace. Nous avons joué quasiment sans gardien, Courtois n’a rien eu à faire."

Alors pourquoi ne pas avoir fait entrer Batshuayi ? "D’abord, je ne regrette pas d’avoir fait entrer Loïs. Nous avions besoin d’un attaquant expérimenté. À la mi-temps, nous avons discuté pour voir s’il valait mieux faire entrer Loïs ou Michy", a répondu Garcia.

"Ils ont changé de système en deuxième mi-temps et monté un peu leur bloc. Si le jeu avait été comme en première période, Michy serait entré. Loïs aurait même pu marquer, mais leur gardien a été exceptionnel et les a sauvés."

Suis Pays de Galles - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (13/10).

WC Qualification (Europe)

 Journée 8
Saint-Marin Saint-Marin 15:00 Chypre Chypre
Ecosse Ecosse 18:00 Biélorussie Biélorussie
Iles Féroë Iles Féroë 18:00 République tchèque République tchèque
Pays-Bas Pays-Bas 18:00 Finlande Finlande
Danemark Danemark 20:45 Grèce Grèce
Croatie Croatie 20:45 Gibraltar Gibraltar
Roumanie Roumanie 20:45 Autriche Autriche
Lituanie Lituanie 20:45 Pologne Pologne
Irlande du Nord Irlande du Nord 13/10 Allemagne Allemagne
Islande Islande 13/10 France France
Suède Suède 13/10 Kosovo Kosovo
Slovénie Slovénie 13/10 Suisse Suisse
Macédoine Macédoine 13/10 Kazakhstan Kazakhstan
Slovaquie Slovaquie 13/10 Luxembourg Luxembourg
Ukraine Ukraine 13/10 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Pays de Galles Pays de Galles 13/10 Belgique Belgique
Estonie Estonie 14/10 Moldavie Moldavie
Irlande Irlande 14/10 Arménie Arménie
Andorre Andorre 14/10 Serbie Serbie
Lettonie Lettonie 14/10 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 14/10 Bulgarie Bulgarie
Portugal Portugal 14/10 Hongrie Hongrie
Turquie Turquie 14/10 Georgie Georgie
Italie Italie 14/10 Israël Israël
