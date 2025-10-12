Pourquoi ne pas avoir fait monter Batshuayi contre la Macédoine du Nord ? Rudi Garcia s'est exprimé

Après le match entre la Belgique et la Macédoine du Nord, une seule question revenait dans la salle de presse de la Planet Group Arena : "Pourquoi le sélectionneur Rudi Garcia n'a-t-il pas utilisé son attaquant le plus efficace ?"

Rudi Garcia l’avait lui-même déclaré lors de l’annonce de sa sélection. "Michy Batshuayi est présent parce qu’il correspond le plus au profil de Romelu Lukaku", avait expliqué le sélectionneur. "Il peut avoir un impact dans la surface et marquer facilement un but."

C’est vrai, mais si Batshuayi pouvait être utile dans un match, c’était bien contre le double rideau rigoureux de la Macédoine du Nord. Le buteur aurait sans doute pu trouver le chemin des filets, ou au moins apporter davantage de danger.

Entre Openda et Batshuayi, Rudi Garcia a hésité

Pourtant, Garcia a hésité à faire entrer Batshuayi, et ne l'a finalement pas fait. "Notre performance était bonne, mais le résultat ne l’est pas compte tenu de la physionomie du match. Nous avons fait ce qu’il fallait pour gagner", a-t-il commenté. "Nos tirs manquaient de précision, c’est le seul reproche. Notre contre-pressing était efficace. Nous avons joué quasiment sans gardien, Courtois n’a rien eu à faire."

Alors pourquoi ne pas avoir fait entrer Batshuayi ? "D’abord, je ne regrette pas d’avoir fait entrer Loïs. Nous avions besoin d’un attaquant expérimenté. À la mi-temps, nous avons discuté pour voir s’il valait mieux faire entrer Loïs ou Michy", a répondu Garcia.





"Ils ont changé de système en deuxième mi-temps et monté un peu leur bloc. Si le jeu avait été comme en première période, Michy serait entré. Loïs aurait même pu marquer, mais leur gardien a été exceptionnel et les a sauvés."