Petit-fils de la légende du Standard Helmut Graf, Diego Moreira se confie : "L'histoire est encore plus belle"

Fils d'Almani Moreira et petit-fils de Helmut Graf, Diego Moreira est issu d'une famille de footballeurs qui ont marqué les beaux jours du Standard de Liège. Dans un récent entretien, il a souligné l'importance de son grand-père lors de ses premiers pas dans le monde du football.

Cette semaine, le flanc gauche de Strasbourg s’est confié dans un entretien accordé à la RTBF. Le joueur de 21 ans a dû tirer au hasard plusieurs petits papiers et évoquer ses impressions. L’un d’eux mentionnait le nom "Helmut", ce qui l’a évidemment fait sourire.

Une famille adorée dans les travées de Sclessin

"C’est mon grand-père du côté maternel, il a été joueur de football. Il a joué au Standard, comme mon père, puis moi. Cela se transmet de génération en génération. Il est l’une des personnes les plus importantes dans ma vie et ma carrière. Il a tout fait pour moi, m’a emmené partout, je n’ai jamais été en retard avec lui, et c’est l’une des premières personnes qui m’a donné des conseils précieux dans ma carrière. Il compte énormément pour moi."

Une famille de footballeurs, qui n'a cependant pas poussé Diego à suivre les pas de son père et de son grand-père. Le tout s'est fait de manière totalement naturelle.





"Personne ne m’a poussé, je suis né en aimant le football et je me suis lancé moi-même. C’est comme si mes parents savaient déjà que j’allais jouer au football. L’histoire est encore plus belle parce que nous sommes tous passés par le Standard, c’est vrai", a-t-il déclaré en souriant.