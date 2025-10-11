Un Diable Rouge encensé... avec les Espoirs : "Il est fantastique"

Les U21 se sont rachetés après leur faux pas contre la Biélorussie. Grâce à une victoire 7-0 face au pays de Galles, ils prennent la tête de leur groupe de qualification pour l'Euro 2027.

Gill Swerts est revenu sur le début de match parfait de ses joueurs. "Quand tu mènes après quatre minutes, ça change tout", a-t-il déclaré sur Sporza. Ce but a donné confiance à l’équipe et a dicté le ton pour le reste de la rencontre.

"Il y a deux ans, beaucoup de ces garçons débutaient à peine un nouveau cycle. Quand on voit l’expérience qu’ils ont acquise depuis…" a souligné Swerts, satisfait des progrès de ses joueurs et de la victoire 7-0.

Ils auraient pu jouer avec les A

Lucas Stassin et Romeo Vermant ont fait la différence avec deux et un but respectivement. Le sélectionneur a tenu à saluer la prestation de Diego Moreira : "Au-delà des buts, la manière compte aussi. L’apport de Moreira a été énorme, il est fantastique depuis une semaine."

"Même à 4-0, il n’y a pas eu de relâchement. L’équipe n’a rien concédé et signe un cleansheet", a-t-il confié. Il a aussi insisté sur l’importance des remplaçants : "C’est un vrai coup de pouce pour tout le groupe."

Swerts se tourne déjà vers le prochain match : "Mardi, il faudra confirmer contre le Danemark. C’est difficile d’avoir de la continuité avec les U21, mais ce résultat donne beaucoup de confiance."