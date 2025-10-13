Choisi par Lionel Messi : un jeune talent belge rejoint la liste des stars de demain

Muzamel Rahmat
Choisi par Lionel Messi : un jeune talent belge rejoint la liste des stars de demain
Mika Godts, ailier de 20 ans de l'Ajax, a été choisi par Lionel Messi parmi les talents du futur. Une sélection issue du projet "Future of the Game" lancé par Adidas.

Adidas a dévoilé sa nouvelle campagne “Future of the Game”, mettant en avant dix jeunes talents du football. Parmi eux figure Mika Godts, le joueur d’Ajax, aux côtés de Nico Paz (Como) et Rodrigo Mora (FC Porto). La liste inclut deux joueuses : Clara Serrajordi (Barcelone) et Lily Yohannes (Lyon).

Dans une vidéo promotionnelle, on voit Lionel Messi mélanger un paquet de cartes avant de dévoiler les dix noms sélectionnés. Et au milieu de ces visages, celui de Godts apparaît.

Une belle reconnaissance pour le Diablotin

Tous les joueurs choisis sont sous contrat avec Adidas, et la présence de Messi dans ce projet ne doit rien au hasard. Pour Godts, cette reconnaissance est une vraie source de motivation.

Encore au début de sa carrière à l’Ajax, le Belge fait parler de lui à l’international. Être cité par Messi, c’est un privilège rare pour un joueur de son âge.

La liste “Future of the Game” illustre la diversité de cette nouvelle génération : un mélange de talents européens et de jeunes espoirs venus des quatre coins du monde.

