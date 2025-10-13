"Les valeurs de David Hubert correspondent à celles de l'Union" : le président justifie le choix du club

"Les valeurs de David Hubert correspondent à celles de l'Union" : le président justifie le choix du club
Photo: Union Saint-Gilloise

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

C'est la grande nouvelle du jour dans le championnat belge : David Hubert devient le nouvel entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. Le président Alex Muzio a expliqué ce choix dans un communiqué publié sur le site officiel du club bruxellois.

"Nous sommes toujours prêts, à tout moment. David (Hubert) figurait très haut sur notre liste. Nous avons eu d’excellentes discussions à la fin de la semaine dernière, ce qui nous a tout de suite donné un très bon sentiment."

David Hubert, un coach qui correspond à certains critères : "Nous recherchions quelqu’un qui corresponde à nos valeurs, à notre style de jeu et à nos standards de qualité. Avec David, nous avons trouvé quelqu’un qui répond à ces trois critères."

Le président constate des similitudes entre la philosophie de jeu de l’entraîneur et celle du club, mais il précise cependant : "Il apportera sa propre touche, et c’est quelque chose que nous, en tant que direction, voulons également encourager." 

Le staff technique

Alex Muzio s'est également exprimé sur le staff technique : "L’essentiel pour nous était de présenter l’entraîneur principal au groupe. Maintenant, comme toujours, nous allons examiner, à notre manière et en concertation, quels entraîneurs nous ajouterons encore au staff technique."

Pour rappel, Kevin Mirallas est également parti avec Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco. Le staff technique se retrouve alors encore plus chamboulé.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
RSCA Futures
David Hubert

Plus de news

Des réactions très partagées à propos de la nomination de David Hubert : "Honteux de faire ça"

Des réactions très partagées à propos de la nomination de David Hubert : "Honteux de faire ça"

18:40
"C'était très chaotique" : David Hubert s'exprime sur son choix de rejoindre l'Union Saint-Gilloise

"C'était très chaotique" : David Hubert s'exprime sur son choix de rejoindre l'Union Saint-Gilloise

19:30
4
L'Union sait ce qu'elle fait : les raisons de l'arrivée surprise de David Hubert au Parc Duden

L'Union sait ce qu'elle fait : les raisons de l'arrivée surprise de David Hubert au Parc Duden

14:40
OFFICIEL : le remplaçant de Sébastien Pocognoli est connu

OFFICIEL : le remplaçant de Sébastien Pocognoli est connu

13:11
"On avait une liste de 17 noms" : la direction de l'Union SG s'exprime sur le départ de Sébastien Pocognoli

"On avait une liste de 17 noms" : la direction de l'Union SG s'exprime sur le départ de Sébastien Pocognoli

19:00
2
LIVE : Le Pays de Galles ouvre le score dans un stade survolté Live

LIVE : Le Pays de Galles ouvre le score dans un stade survolté

20:55
Comme chez les Francs Borains et à Seraing ? Voilà pourquoi Manu Ferrera relance Arnauld Mercier à l'Olympic

Comme chez les Francs Borains et à Seraing ? Voilà pourquoi Manu Ferrera relance Arnauld Mercier à l'Olympic

20:40
Un ancien coach d'Anderlecht en négociations pour remplacer Sébastien Pocognoli à l'Union Saint-Gilloise

Un ancien coach d'Anderlecht en négociations pour remplacer Sébastien Pocognoli à l'Union Saint-Gilloise

12:20
L'Union incapable de faire ce que Charleroi a réussi pour Rik De Mil ? Attention à ne pas se tromper de combat Analyse

L'Union incapable de faire ce que Charleroi a réussi pour Rik De Mil ? Attention à ne pas se tromper de combat

18:20
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise recrute un nouveau gardien

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise recrute un nouveau gardien

18:00
OFFICIEL : encore gardien du PSG en 2024, il met un terme à sa carrière

OFFICIEL : encore gardien du PSG en 2024, il met un terme à sa carrière

20:00
Bientôt la fin de carrière pour Radja Nainggolan ? Le joueur répond très clairement

Bientôt la fin de carrière pour Radja Nainggolan ? Le joueur répond très clairement

17:30
1
Un joueur du Club de Bruges, arrivé cet été, sera absent plusieurs mois

Un joueur du Club de Bruges, arrivé cet été, sera absent plusieurs mois

17:00
Un membre du staff d'Anderlecht rejoint un autre club belge

Un membre du staff d'Anderlecht rejoint un autre club belge

16:30
Une lueur d'espoir ? Un joueur de l'Antwerp partage un message encourageant après sa terrible blessure

Une lueur d'espoir ? Un joueur de l'Antwerp partage un message encourageant après sa terrible blessure

16:00
"Surpris et déçus" : OHL réagit au départ de David Hubert

"Surpris et déçus" : OHL réagit au départ de David Hubert

15:30
"J'ai eu des moments douloureux" : un ancien Diable rouge se confie sur son aventure en sélection

"J'ai eu des moments douloureux" : un ancien Diable rouge se confie sur son aventure en sélection

15:00
Une légende du Bayern en stage... avec Vincent Kompany ?

Une légende du Bayern en stage... avec Vincent Kompany ?

14:20
Un joueur de Vincent Kompany en route pour l'Italie cet hiver ? Bonne ou mauvaise nouvelle pour les Bavarois ?

Un joueur de Vincent Kompany en route pour l'Italie cet hiver ? Bonne ou mauvaise nouvelle pour les Bavarois ?

14:00
Ce pays est "champion du monde"... sans avoir joué la Coupe du monde

Ce pays est "champion du monde"... sans avoir joué la Coupe du monde

13:40
Les Diables devront le surveiller de près : David Brooks, le De Bruyne gallois qui revient de l'enfer

Les Diables devront le surveiller de près : David Brooks, le De Bruyne gallois qui revient de l'enfer

13:20
Vincent Kompany sous-estimé en Belgique ? "À l'époque, il n'a pas reçu le respect qu'il méritait"

Vincent Kompany sous-estimé en Belgique ? "À l'époque, il n'a pas reçu le respect qu'il méritait"

12:40
Pour la troisième fois de la saison : un nouvel entraîneur arrive à l'Olympic Charleroi

Pour la troisième fois de la saison : un nouvel entraîneur arrive à l'Olympic Charleroi

11:40
Plusieurs changements dans la sélection finale de Rudi Garcia pour le déplacement au Pays de Galles

Plusieurs changements dans la sélection finale de Rudi Garcia pour le déplacement au Pays de Galles

12:00
Le Maroc U20 file en demi-finale de la Coupe du monde : deux Anderlechtois dans l'aventure

Le Maroc U20 file en demi-finale de la Coupe du monde : deux Anderlechtois dans l'aventure

09:33
"J'espère qu'il va débuter" : Philippe Albert tranche sur l'attaquant à aligner contre le pays de Galles

"J'espère qu'il va débuter" : Philippe Albert tranche sur l'attaquant à aligner contre le pays de Galles

11:20
Fabio Capello se lâche sur Ronaldo et sa vie agitée au Real Madrid

Fabio Capello se lâche sur Ronaldo et sa vie agitée au Real Madrid

11:00
Le sélectionneur gallois taquine Kompany et encense deux Diables : "Il peut dribbler dans une cabine..."

Le sélectionneur gallois taquine Kompany et encense deux Diables : "Il peut dribbler dans une cabine..."

10:30
Le sélectionneur du pays de Galles, Craig Bellamy, interdit un geste très répandu à ses joueurs

Le sélectionneur du pays de Galles, Craig Bellamy, interdit un geste très répandu à ses joueurs

10:00
Rien ne freine DAZN : la plateforme tranche malgré la crise en Belgique

Rien ne freine DAZN : la plateforme tranche malgré la crise en Belgique

07:43
Choisi par Lionel Messi : un jeune talent belge rejoint la liste des stars de demain

Choisi par Lionel Messi : un jeune talent belge rejoint la liste des stars de demain

09:02
"Le pays de Galles maître de son destin" : la presse galloise affiche sa confiance

"Le pays de Galles maître de son destin" : la presse galloise affiche sa confiance

08:37
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/10: Onyedika

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/10: Onyedika

07:00
Mondial 2026 : soirée parfaite pour les Pays-Bas, le Danemark confirme son rang

Mondial 2026 : soirée parfaite pour les Pays-Bas, le Danemark confirme son rang

08:12
De la Pro League à la Coupe du monde ? Le championnat belge mis en avant par cette sélection

De la Pro League à la Coupe du monde ? Le championnat belge mis en avant par cette sélection

06:20
L'ancien sélectionneur, Marc Wilmots, mise sur deux jeunes Diables pour faire tomber le pays de Galles

L'ancien sélectionneur, Marc Wilmots, mise sur deux jeunes Diables pour faire tomber le pays de Galles

07:29

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved