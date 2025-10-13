"Les valeurs de David Hubert correspondent à celles de l'Union" : le président justifie le choix du club

C'est la grande nouvelle du jour dans le championnat belge : David Hubert devient le nouvel entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. Le président Alex Muzio a expliqué ce choix dans un communiqué publié sur le site officiel du club bruxellois.

"Nous sommes toujours prêts, à tout moment. David (Hubert) figurait très haut sur notre liste. Nous avons eu d’excellentes discussions à la fin de la semaine dernière, ce qui nous a tout de suite donné un très bon sentiment."

David Hubert, un coach qui correspond à certains critères : "Nous recherchions quelqu’un qui corresponde à nos valeurs, à notre style de jeu et à nos standards de qualité. Avec David, nous avons trouvé quelqu’un qui répond à ces trois critères."

Le président constate des similitudes entre la philosophie de jeu de l’entraîneur et celle du club, mais il précise cependant : "Il apportera sa propre touche, et c’est quelque chose que nous, en tant que direction, voulons également encourager."

Le staff technique

Alex Muzio s'est également exprimé sur le staff technique : "L’essentiel pour nous était de présenter l’entraîneur principal au groupe. Maintenant, comme toujours, nous allons examiner, à notre manière et en concertation, quels entraîneurs nous ajouterons encore au staff technique."





Pour rappel, Kevin Mirallas est également parti avec Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco. Le staff technique se retrouve alors encore plus chamboulé.