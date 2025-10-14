Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/10: Teunckens

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Teunckens

Même sélectionné par Roberto Martinez : le parcours fou de la dernière recrue surprise de l'Union

C'est le genre d'histoire que le football peut parfois écrire sans pitié. Jens Teunckens, autrefois le plus grand talent de gardien de sa génération, a trouvé un nouveau refuge à 27 ans — comme quatrième gardien à l'Union. (Lire la suite)