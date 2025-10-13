Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/10: Onyedika

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Onyedika

Un club étranger évoluant en Ligue des champions s'intéresse à Raphael Onyedika

Raphael Onyedika pourrait prochainement quitter le Club de Bruges pour rejoindre la Turquie ! Galatasaray serait intéressé. (Lire la suite)