Un ancien coach de la Belgique proche du Mondial avec un pays de 150 000 habitants : "Je n'ai jamais vécu ça"

À 78 ans, Dick Advocaat peut entrer dans l'histoire : avec Curaçao, il est tout proche d'une première qualification pour une Coupe du monde. Après la victoire contre la Jamaïque, le sélectionneur est apparu visiblement ému, une réaction qui a même touché ses joueurs.

Dick Advocaat est sur le point de réaliser quelque chose d’unique. À 78 ans, l’entraîneur pourrait qualifier Curaçao pour la Coupe du monde, dont il est le sélectionneur national.

L’île d'un peu plus de 150 000 habitants n’a jamais participé à une phase finale de Coupe du monde dans toute son histoire. La semaine dernière, Curaçao a battu la Jamaïque 2-0, ce qui a considérablement renforcé ses chances de qualification.

À la fin du match, le coach belge s’est montré particulièrement ému. "À mon âge, j’ai de toute façon tendance à verser plus facilement une petite larme", a confié l’ancien sélectionneur de la Belgique et des Pays-Bas, cité par Omroep West.

Une telle joie, Dick Advocaat ne l’avait encore jamais connue

"Ce groupe est très soudé. Et quand tu vois la joie lors d’un but… Je n’ai jamais rien vécu de tel dans ma vie. C’est de là que vient l’émotion", a-t-il poursuivi. Ses joueurs ont assisté à la scène, impressionnés par la réaction de leur entraîneur.

"C’était un tournant pour moi. On voit qu’il vit les choses avec nous", a déclaré le capitaine Leandro Bacuna. "Ce n’est pas toujours facile à percevoir chez quelqu’un. Chaque homme veut paraître fort, mais au fond, il y a toujours ce côté sensible qui finit par ressortir. C’est ce que j’ai vu lors du dernier match."

Mais pour être clair : Curaçao n’a pas encore décroché son ticket pour la Coupe du monde. Il reste encore trois matchs de groupe à disputer, contre Trinité-et-Tobago, les Bermudes et la Jamaïque. Pour l’instant, l’équipe est en tête de son groupe avec 7 points.