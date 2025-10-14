Un ancien coach de la Belgique proche du Mondial avec un pays de 150 000 habitants : "Je n'ai jamais vécu ça"

Un ancien coach de la Belgique proche du Mondial avec un pays de 150 000 habitants : "Je n'ai jamais vécu ça"
Photo: Curaçao National Football Team

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

À 78 ans, Dick Advocaat peut entrer dans l'histoire : avec Curaçao, il est tout proche d'une première qualification pour une Coupe du monde. Après la victoire contre la Jamaïque, le sélectionneur est apparu visiblement ému, une réaction qui a même touché ses joueurs.

Dick Advocaat est sur le point de réaliser quelque chose d’unique. À 78 ans, l’entraîneur pourrait qualifier Curaçao pour la Coupe du monde, dont il est le sélectionneur national.

L’île d'un peu plus de 150 000 habitants n’a jamais participé à une phase finale de Coupe du monde dans toute son histoire. La semaine dernière, Curaçao a battu la Jamaïque 2-0, ce qui a considérablement renforcé ses chances de qualification.

À la fin du match, le coach belge s’est montré particulièrement ému. "À mon âge, j’ai de toute façon tendance à verser plus facilement une petite larme", a confié l’ancien sélectionneur de la Belgique et des Pays-Bas, cité par Omroep West.

Une telle joie, Dick Advocaat ne l’avait encore jamais connue

"Ce groupe est très soudé. Et quand tu vois la joie lors d’un but… Je n’ai jamais rien vécu de tel dans ma vie. C’est de là que vient l’émotion", a-t-il poursuivi. Ses joueurs ont assisté à la scène, impressionnés par la réaction de leur entraîneur.

"C’était un tournant pour moi. On voit qu’il vit les choses avec nous", a déclaré le capitaine Leandro Bacuna. "Ce n’est pas toujours facile à percevoir chez quelqu’un. Chaque homme veut paraître fort, mais au fond, il y a toujours ce côté sensible qui finit par ressortir. C’est ce que j’ai vu lors du dernier match."

Mais pour être clair : Curaçao n’a pas encore décroché son ticket pour la Coupe du monde. Il reste encore trois matchs de groupe à disputer, contre Trinité-et-Tobago, les Bermudes et la Jamaïque. Pour l’instant, l’équipe est en tête de son groupe avec 7 points.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Dick Advocaat

Plus de news

Perdre tous ses matchs et aller au Mondial 2026 ? Un pays européen pourrait vivre un miracle

Perdre tous ses matchs et aller au Mondial 2026 ? Un pays européen pourrait vivre un miracle

20:30
Le sort s'acharne sur Nicky Hayen : un cadre du Club de Bruges pas près de refouler les terrains

Le sort s'acharne sur Nicky Hayen : un cadre du Club de Bruges pas près de refouler les terrains

20:00
Voici qui les Diables Rouges vont affronter avant le Mondial 2026

Voici qui les Diables Rouges vont affronter avant le Mondial 2026

19:30
Buteur avec le Japon contre la Belgique en 2018, il pourrait bien aider ce club de D1B à remonter dans l'élite

Buteur avec le Japon contre la Belgique en 2018, il pourrait bien aider ce club de D1B à remonter dans l'élite

19:00
Denis Odoi rejoindra-t-il finalement le KV Courtrai ? La décision est tombée

Denis Odoi rejoindra-t-il finalement le KV Courtrai ? La décision est tombée

18:20
Le vrai défi de Rudi Garcia commence maintenant

Le vrai défi de Rudi Garcia commence maintenant

17:30
Michy Batshuayi vers un départ de Francfort l'hiver prochain ?

Michy Batshuayi vers un départ de Francfort l'hiver prochain ?

17:00
"J'aime jouer en pointe" : Charles De Ketelaere évoque son rôle de faux numéro neuf avec la Belgique

"J'aime jouer en pointe" : Charles De Ketelaere évoque son rôle de faux numéro neuf avec la Belgique

16:30
De bon augure pour l'avenir : Diego Moreira ose une comparaison audacieuse avec la génération dorée

De bon augure pour l'avenir : Diego Moreira ose une comparaison audacieuse avec la génération dorée

16:00
L'organe des supporters du Standard, La Famille des Rouches, a élu son nouveau président

L'organe des supporters du Standard, La Famille des Rouches, a élu son nouveau président

15:30
📷 Quand un rongeur s'incruste sur la pelouse lors du match Pays de Galles - Belgique

📷 Quand un rongeur s'incruste sur la pelouse lors du match Pays de Galles - Belgique

15:00
"Je pensais qu'il serait plus assidu" : Thomas Meunier piquant pour répondre aux promesses d'enfer des Gallois Interview

"Je pensais qu'il serait plus assidu" : Thomas Meunier piquant pour répondre aux promesses d'enfer des Gallois

14:20
Nicolas Raskin, le Diable Rouge le plus sous-estimé ?

Nicolas Raskin, le Diable Rouge le plus sous-estimé ?

14:40
1
Simon Mignolet est impressionné par un Diable Rouge : "Il pourrait devenir inarrêtable"

Simon Mignolet est impressionné par un Diable Rouge : "Il pourrait devenir inarrêtable"

14:00
1
🎥 "Je suis assez excité de pouvoir mettre ça en place" : les premiers mots de Sébastien Pocognoli à Monaco

🎥 "Je suis assez excité de pouvoir mettre ça en place" : les premiers mots de Sébastien Pocognoli à Monaco

13:30
La tension monte autour de DAZN : Proximus et Telenet font entendre leur voix

La tension monte autour de DAZN : Proximus et Telenet font entendre leur voix

13:00
Felice Mazzu séduit par un Diable décrié : "Le tout, c'est de le faire jouer dans sa meilleure position"

Felice Mazzu séduit par un Diable décrié : "Le tout, c'est de le faire jouer dans sa meilleure position"

12:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/10: Teunckens

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/10: Teunckens

11:41
"C'est quoi encore, ces conneries ?" : quand Thomas Meunier se fait piéger en beauté

"C'est quoi encore, ces conneries ?" : quand Thomas Meunier se fait piéger en beauté

12:20
Né en Belgique, un ancien de Pro League verra le Mondial, mais pas avec les Diables : "Jamais eu de contacts"

Né en Belgique, un ancien de Pro League verra le Mondial, mais pas avec les Diables : "Jamais eu de contacts"

12:00
Même sélectionné par Roberto Martinez : le parcours fou de la dernière recrue surprise de l'Union

Même sélectionné par Roberto Martinez : le parcours fou de la dernière recrue surprise de l'Union

11:41
📷 Le groupe vit bien : les images de la pizzaparty dans le jet privé de Thibaut Courtois

📷 Le groupe vit bien : les images de la pizzaparty dans le jet privé de Thibaut Courtois

11:20
1
De l'Ouzbékistan au Cap-Vert : voici les 22 pays déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

De l'Ouzbékistan au Cap-Vert : voici les 22 pays déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

11:00
Garcia suspendu pour son coup de sang : voici qui prendra le relais au Kazakhstan

Garcia suspendu pour son coup de sang : voici qui prendra le relais au Kazakhstan

10:30
Ni David Hubert, ni Rik De Mil : voici l'entraîneur que l'Union avait placé tout en haut de sa liste

Ni David Hubert, ni Rik De Mil : voici l'entraîneur que l'Union avait placé tout en haut de sa liste

10:00
"Personne n'a été plus impressionnant que lui" : les médias gallois unanimes sur la prestation des Diables

"Personne n'a été plus impressionnant que lui" : les médias gallois unanimes sur la prestation des Diables

09:30
Une semaine décisive pour Anderlecht : un ancien de la maison sur le retour, Coucke a choisi son président

Une semaine décisive pour Anderlecht : un ancien de la maison sur le retour, Coucke a choisi son président

09:00
Assurément le tournant de la victoire des Diables : "Il faudrait revoir cette règle"

Assurément le tournant de la victoire des Diables : "Il faudrait revoir cette règle"

08:30
1
Yari Verschaeren évoque son statut de remplaçant, son état d'esprit et... sa situation contractuelle

Yari Verschaeren évoque son statut de remplaçant, son état d'esprit et... sa situation contractuelle

08:00
Conscient des critiques : les mots de Sébastien Pocognoli aux supporters de l'Union Saint-Gilloise

Conscient des critiques : les mots de Sébastien Pocognoli aux supporters de l'Union Saint-Gilloise

07:40
1
Le Kazakhstan aide les Diables, un ancien d'Eupen surprend la France : les autres résumés de la soirée

Le Kazakhstan aide les Diables, un ancien d'Eupen surprend la France : les autres résumés de la soirée

07:20
Nicolas Raskin aux anges : "C'est un conte de fées, je ne veux pas rater Sclessin" Interview

Nicolas Raskin aux anges : "C'est un conte de fées, je ne veux pas rater Sclessin"

06:00
Encore le grand gagnant aux yeux de Rudi Garcia ? "Un joueur précieux, je l'ai choisi dès le départ"

Encore le grand gagnant aux yeux de Rudi Garcia ? "Un joueur précieux, je l'ai choisi dès le départ"

07:00
Un jeune crack belge inscrit son premier but lors de son premier match avec sa nouvelle équipe... en Suède

Un jeune crack belge inscrit son premier but lors de son premier match avec sa nouvelle équipe... en Suède

06:40
"Michel Preud'homme, un homme ridicule" : un entraîneur de Pro League plus calme qu'avant ?

"Michel Preud'homme, un homme ridicule" : un entraîneur de Pro League plus calme qu'avant ?

06:20
Doku excellent, Raskin en patron et Trossard surprenant : les notes des Diables après le succès à Cardiff Analyse

Doku excellent, Raskin en patron et Trossard surprenant : les notes des Diables après le succès à Cardiff

23:10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved