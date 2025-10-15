Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : Anderlecht récupère une pièce maîtresse

Adriano Bertaccini est proche de rejouer. Après son opération du ménisque en septembre, l'attaquant d'Anderlecht a repris l'entraînement collectif.

Adriano Bertaccini voit le bout du tunnel. L’attaquant belge, opéré du ménisque en septembre, commence à retrouver le rythme après plusieurs semaines d’absence. Une blessure tombée au plus mauvais moment pour Anderlecht, affaibli par le départ de Kasper Dolberg.

Le club bruxellois avait dû compter sur Luis Vázquez pour mener l’attaque, sans grande solution de rechange. Bonne nouvelle pour les supporters : selon Le Soir, Bertaccini a repris l’entraînement collectif cette semaine.

De retour contre le STVV

Anderlecht se déplace ce week-end à Saint-Trond, sur un terrain synthétique. Le staff médical ne veut prendre aucun risque. Son retour ne sera pas précipité.

S’il ne joue pas à Saint-Trond, il devrait être disponible pour le prochain match, contre Charleroi. Une option plus prudente, sur une vraie pelouse.

Besnik Hasi attend ce moment avec impatience. Retrouver le co-meilleur buteur de la Pro League de la saison passée, c’est un vrai renfort pour Anderlecht.