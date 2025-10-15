L'ancien joueur du Standard, Edmilson Junior, est qualifié pour la Coupe du monde 2026 avec le Qatar

Edmilson Junior s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026 avec son équipe nationale, le Qatar. Il a partagé sa joie sur son compte Instagram.

L'ailier de 31 ans a été naturalisé qatari en septembre 2024. Depuis 2018, il évolue à Al Duhail SC dans le championnat de première division du pays.

Suite à son succès 2-1 face aux Émirats arabes unis, le Qatar a décroché son billet pour le prochain Mondial qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada à l'été 2026.

Un deuxième Mondial pour le Qatar

C'est la deuxième fois que la nation participera à une Coupe du monde, mais la deuxième fois de suite. En effet, en 2022, le pays avait automatiquement été qualifié en tant que pays hôte. C'est donc la toute première fois que le Qatar décroche un billet via les qualifications.

Edmilson Junior a brièvement réagi à cet accomplissement en story Instagram. "On est en Coupe du monde, Dieu est grand", écrit-il avec une photo de lui tout sourire.

Le joueur de 31 ans a été formé au Standard de Liège (2006-2012). Il avait ensuite fait ses débuts professionnels avec Saint-Trond (2012-2016) avant de revenir en bord de Meuse (2016-2018) puis de partir au Qatar. Né à Liège, il a finalement obtenu la nationalité belge en 2017, son pays d'origine étant le Brésil.