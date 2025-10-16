Anderlecht et Bruges n'y sont pas étrangers : la dernière place dont le Standard se passerait bien

Anderlecht et Bruges n'y sont pas étrangers : la dernière place dont le Standard se passerait bien
Demain soir, le Standard recevra l'Antwerp. Une rencontre qui promet d'être engagée mais qui devra rester dans les limites.

Le constat est limpide : quand l'on regarde le classement du fairplay, le Standard occupe la dernière place. Et il ne s'agit pas seulement d'un classement (dés)honorifique. Les cartes reçues ces dernières semaines ont coûté des points.

Contre le Club de Bruges, l'exclusion de Marlon Fossey a complètement coupé l'équipe dans son élan. L'excès d'engagement, sur une erreur de jugement de sa part, a complètement changé la physionomie de la rencontre.

Face à Anderlecht, les deux cartes jaunes d'Ibrahim Karamoko ont compliqué la tâche des Liégeois, qui avaient pourtant encore quelques minutes pour pousser et tenter d'arracher l'égalisation. À l'issue de la rencontre, Vincent Euvrard avait particulièrement pesté : il avait prévenu son joueur pendant toute la semaine, mais ce dernier s'est quand même laissé emporter par ses émotions, pénalisant toute l'équipe.

Le Standard doit apprendre à maîtriser ses nerfs

Avec Anderlecht et Dender, le Standard est l'équipe qui compte le plus d'exclus cette saison (3). Au classement des cartes jaunes, seuls Malines (25) et Louvain (29) ont fait pire que les 23 avertissements des Rouches.

En cumulant ces chiffres, le Standard est l'équipe qui est la plus lourdement sanctionnée par les arbitres cette saison. Il faudra surveiller cela dans les semaines à venir : outre les deux rencontres de suite finies en infériorité numérique, les Liégeois pâtissent également des suspensions. Après Fossey et Karamoko, c'est Marco Ilaimaharitra qui est en sursis : l'international malgache en est à quatre cartes jaunes depuis quelques semaines.

