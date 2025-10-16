De bons souvenirs pour Anderlecht, plus mitigés pour le Standard : les arbitres de la reprise sont connus

Ce weekend, le championnat reprend ses droits, avec la 11e journée de la phase classique. La Pro League a dévoilé les arbitres mobilisés pour les matchs du weekend.

La trêve internationale terminée, le football club repointe déjà le bout de son nez. Cela reprendra dès demain avec le match entre le Standard et l'Antwerp. Lothar D'Hondt en sera l'arbitre principal et Brent Staessens en sera le responsable VAR.

Cette saison, Lothar D'Hondt n'a pas encore croisé la route des Liégeois. La saison dernière par contre, l'équipe n'a pas trouvé le chemin des filets sous ses ordres (défaites 3-0 à l'Union Saint-Gilloise et à Anderlecht, match nul à Genk).

Le département arbitral attend de la cohérence

Samedi, la RAAL accueillera Westerlo. Massimiliano Ledda revêtira sa tenue d'arbitre de terrain et Wim Smet pourra éventuellement l'aider depuis Tubize. Le jeune arbitre (29 ans) en est à sa première saison en Pro League. Et il faudra se tenir à carreau : déjà quatre cartes rouges dégainées en six matchs depuis le début de saison.

Plus tard dans la journée, le Club de Bruges se déplacera à Louvain. Bert Verbeke sera l'arbitre principal, assisté par Ken Vermeiren dans le VAR. Dans la soirée, l'Union affrontera Charleroi. C'est Simon Bourdeaud'hui qui dirigera la première de David Hubert, avec Jasper Vergoote comme arbitre VAR.

De son côté, Nicolas Laforge sera en charge de Saint-Trond - Anderlecht, avec Quentin Pirard pour l'épauler depuis Tubize. Cette saison, il avait arbitré la victoire des Mauves contre La Gantoise. Les Mauves n'ont d'ailleurs connu que 5 défaites en 40 matchs sous ses ordres.