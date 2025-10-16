De bons souvenirs pour Anderlecht, plus mitigés pour le Standard : les arbitres de la reprise sont connus

De bons souvenirs pour Anderlecht, plus mitigés pour le Standard : les arbitres de la reprise sont connus

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ce weekend, le championnat reprend ses droits, avec la 11e journée de la phase classique. La Pro League a dévoilé les arbitres mobilisés pour les matchs du weekend.

La trêve internationale terminée, le football club repointe déjà le bout de son nez. Cela reprendra dès demain avec le match entre le Standard et l'Antwerp. Lothar D'Hondt en sera l'arbitre principal et Brent Staessens en sera le responsable VAR.

Cette saison, Lothar D'Hondt n'a pas encore croisé la route des Liégeois. La saison dernière par contre, l'équipe n'a pas trouvé le chemin des filets sous ses ordres (défaites 3-0 à l'Union Saint-Gilloise et à Anderlecht, match nul à Genk).

Le département arbitral attend de la cohérence 

Samedi, la RAAL accueillera Westerlo. Massimiliano Ledda revêtira sa tenue d'arbitre de terrain et Wim Smet pourra éventuellement l'aider depuis Tubize. Le jeune arbitre (29 ans) en est à sa première saison en Pro League. Et il faudra se tenir à carreau : déjà quatre cartes rouges dégainées en six matchs depuis le début de saison.

Plus tard dans la journée, le Club de Bruges se déplacera à Louvain. Bert Verbeke sera l'arbitre principal, assisté par Ken Vermeiren dans le VAR. Dans la soirée, l'Union affrontera Charleroi. C'est Simon Bourdeaud'hui qui dirigera la première de David Hubert, avec Jasper Vergoote comme arbitre VAR. 

De son côté, Nicolas Laforge sera en charge de Saint-Trond - Anderlecht, avec Quentin Pirard pour l'épauler depuis Tubize. Cette saison, il avait arbitré la victoire des Mauves contre La Gantoise. Les Mauves n'ont d'ailleurs connu que 5 défaites en 40 matchs sous ses ordres.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Charleroi

Plus de news

Le vent tourne : comment le changement de direction d'Anderlecht pourrait chambouler la réforme du championnat

Le vent tourne : comment le changement de direction d'Anderlecht pourrait chambouler la réforme du championnat

11:40
"S'ils m'appellent, je n'hésite pas une seconde" : les révélations de Francis Amuzu au Brésil

"S'ils m'appellent, je n'hésite pas une seconde" : les révélations de Francis Amuzu au Brésil

12:00
Le Standard floué par l'arbitrage ? "Si on inverse les moments de ma faute contre Bruges et celle d'Angulo..."

Le Standard floué par l'arbitrage ? "Si on inverse les moments de ma faute contre Bruges et celle d'Angulo..."

11:20
1
Personne n'avait vu venir le dernier transfert de l'Union : "Quand ils m'ont contacté, j'ai cru à une blague"

Personne n'avait vu venir le dernier transfert de l'Union : "Quand ils m'ont contacté, j'ai cru à une blague"

10:30
Contacté par le Standard avant l'arrivée de Wilmots, il assume : "On verra si j'ai bien fait de refuser"

Contacté par le Standard avant l'arrivée de Wilmots, il assume : "On verra si j'ai bien fait de refuser"

10:00
2
Le Standard en deuil : Jean-Pierre Marchal s'est éteint

Le Standard en deuil : Jean-Pierre Marchal s'est éteint

07:20
Le RSC Anderlecht a mis l'Union Belge en colère

Le RSC Anderlecht a mis l'Union Belge en colère

07:00
1
"Ils étaient déjà venus, mais..." : l'anecdote de Sébastien Pocognoli qui amuse la presse française

"Ils étaient déjà venus, mais..." : l'anecdote de Sébastien Pocognoli qui amuse la presse française

09:30
Netflix, Amazon et Apple aussi sur le coup : DAZN pourrait frapper un énorme coup dans le monde du football

Netflix, Amazon et Apple aussi sur le coup : DAZN pourrait frapper un énorme coup dans le monde du football

11:00
La France sortie aux tirs au but ! Anderlecht et Charleroi attendront encore quelques jours

La France sortie aux tirs au but ! Anderlecht et Charleroi attendront encore quelques jours

08:30
Le Standard ne veut pas regarder derrière : "Ne pas laisser l'écart se creuser"

Le Standard ne veut pas regarder derrière : "Ne pas laisser l'écart se creuser"

06:30
On ne le changera pas : la réponse de Roberto Martinez qui fait enrager le Portugal

On ne le changera pas : la réponse de Roberto Martinez qui fait enrager le Portugal

09:00
C'est officiel : Michael Verschueren succède à Wouter Vandenhaute au RSC Anderlecht

C'est officiel : Michael Verschueren succède à Wouter Vandenhaute au RSC Anderlecht

21:08
"C'est un comportement inacceptable" : le concurrent d'Arnaud Bodart dans de très sales draps

"C'est un comportement inacceptable" : le concurrent d'Arnaud Bodart dans de très sales draps

08:00
La D1B...et la D1A chamboulées ? Un club belge d'envergure se joint aux Francs Borains et à Seraing

La D1B...et la D1A chamboulées ? Un club belge d'envergure se joint aux Francs Borains et à Seraing

07:40
Le duo Renard-Hasi plus que jamais sous pression à Anderlecht

Le duo Renard-Hasi plus que jamais sous pression à Anderlecht

20:40
📷 Mieux vaut tard que jamais : la photo officielle du RSCA pour la saison 2025-2026

📷 Mieux vaut tard que jamais : la photo officielle du RSCA pour la saison 2025-2026

20:00
Blessés et incertains avant un match crucial : le point de Vincent Euvrard au Standard

Blessés et incertains avant un match crucial : le point de Vincent Euvrard au Standard

19:30
Poussé vers la sortie par Anderlecht cet été, il fait sensation : "Les grands clubs doivent aller le chercher"

Poussé vers la sortie par Anderlecht cet été, il fait sensation : "Les grands clubs doivent aller le chercher"

22:00
Pourquoi David Hubert à l'Union Saint-Gilloise, ça pourrait bien... marcher Analyse

Pourquoi David Hubert à l'Union Saint-Gilloise, ça pourrait bien... marcher

18:40
Qualifié pour la Coupe du Monde 2026, Hugo Broos confirme la décision prise il y a longtemps déjà

Qualifié pour la Coupe du Monde 2026, Hugo Broos confirme la décision prise il y a longtemps déjà

23:00
Sébastien Pocognoli va mettre en place un plan pour relancer la carrière de Paul Pogba

Sébastien Pocognoli va mettre en place un plan pour relancer la carrière de Paul Pogba

22:30
2
Suffisant pour les relancer ? L'Olympic Charleroi annonce une grande nouvelle

Suffisant pour les relancer ? L'Olympic Charleroi annonce une grande nouvelle

21:40
Deux grands talents belges présents dans un prestigieux classement international !

Deux grands talents belges présents dans un prestigieux classement international !

19:00
2
Surprenant, mais Bruges se frotte les mains : une Gazelle parmi les 25 nominés au Golden Boy

Surprenant, mais Bruges se frotte les mains : une Gazelle parmi les 25 nominés au Golden Boy

20:20
Le fossoyeur Gérard Lopez frappe encore : après Mouscron, un autre club proche de la disparition

Le fossoyeur Gérard Lopez frappe encore : après Mouscron, un autre club proche de la disparition

21:00
Officiel : des années après Anderlecht, Jonas De Roeck va coacher chez le rival

Officiel : des années après Anderlecht, Jonas De Roeck va coacher chez le rival

18:20
Axel Witsel, un record à célébrer et à perpétuer "chez lui", au Standard : "J'espère être là, à la maison" Interview

Axel Witsel, un record à célébrer et à perpétuer "chez lui", au Standard : "J'espère être là, à la maison"

16:40
Un ancien espoir belge, qui a notamment évolué au Standard de Liège, a failli signer en D1B cet été

Un ancien espoir belge, qui a notamment évolué au Standard de Liège, a failli signer en D1B cet été

17:30
Les agresseurs connaissent leur peine pour avoir poignardé à 11 reprises le chauffeur du Club de Bruges

Les agresseurs connaissent leur peine pour avoir poignardé à 11 reprises le chauffeur du Club de Bruges

18:00
Donald Trump passe à la menace en vue de la Coupe du Monde 2026

Donald Trump passe à la menace en vue de la Coupe du Monde 2026

17:00
Le Real Madrid et le FC Barcelone prêts à recruter un cadre de Vincent Kompany ?

Le Real Madrid et le FC Barcelone prêts à recruter un cadre de Vincent Kompany ?

16:20
🎥 📷 Voici à quoi devrait ressembler le nouveau maillot domicile des Diables Rouges

🎥 📷 Voici à quoi devrait ressembler le nouveau maillot domicile des Diables Rouges

16:00
Elle a dit "oui" : Jérémy Doku franchit une étape importante dans sa vie personnelle

Elle a dit "oui" : Jérémy Doku franchit une étape importante dans sa vie personnelle

15:40
Frenkie De Jong prolonge au FC Barcelone avec une clause totalement dingue dans son nouveau contrat !

Frenkie De Jong prolonge au FC Barcelone avec une clause totalement dingue dans son nouveau contrat !

15:20
Paul Pogba bientôt entraîné par Sébastien Pocognoli ? Il faudra encore un peu patienter

Paul Pogba bientôt entraîné par Sébastien Pocognoli ? Il faudra encore un peu patienter

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved