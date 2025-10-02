Anderlecht ne doit pas faire de sentiments : Nathan De Cat est trop indispensable pour aller au Mondial U17

Le RSCA hésite à laisser filer Nathan De Cat au Mondial U17. Le jeune milieu de terrain aimerait y participer, mais Anderlecht ne peut pas se le permettre.

Les U17 belges disputeront la Coupe du Monde du 3 au 27 novembre prochains au Qatar, et Nathan De Cat est l'un des leaders de cette génération. En mai dernier, il avait figuré dans l'équipe-type de l'Euro U17, qui se tenait en Albanie. Sans surprise, donc, il aimerait clore ce cycle avec l'équipe de Bob Browaeys, et on peut le comprendre.

Mais du côté du RSC Anderlecht, on hésite à le laisser filer pour, potentiellement, un mois de compétition... et c'est bien naturel. Besnik Hasi avait beau jeu de dire que le club ne "pouvait pas refuser une telle opportunité" à Ali Maamar, parti au Mondial U20, mais l'international marocain est au mieux un deuxième choix au back droit.

De Cat est probablement l'un des trois premiers noms que Hasi couche sur sa feuille de match. On peut considérer anormal qu'un club comme Anderlecht soit dépendant d'un gamin de 17 ans, mais il faut se rendre à l'évidence.

Nathan De Cat absent face au top 3 de la Pro League ?

Si le programme du Sporting était léger, on pourrait encore concevoir que Nathan De Cat aille disputer un tournoi au Qatar en plein mois de novembre. Mais les Mauves iront à La Louvière et, surtout, affronteront l'actuel top 3 du championnat : trois matchs à domicile contre Malines, Bruges et potentiellement l'USG si les U17 belges allaient au bout du touurnoi.

Trois opportunités énormes, donc, de frapper un grand coup au classement, et Anderlecht a de bien plus grandes chances d'y parvenir avec Nathan De Cat que sans lui. Et que lui apporteraient des matchs en U17 par rapport à ce type d'opposition en D1A ? Le football professionnel n'est pas l'école des fans : il y a des concessions et des déceptions à affronter.

Laisser partir Nathan De Cat pour un mois aussi chargé ne serait pas seulement une erreur de la part du RSC Anderlecht : ce serait une faute professionnelle, qui pourrait potentiellement compliquer la course au top 6 pour les Mauve & Blanc...