🎥 Ambiance électrique à Sclessin : un supporter du Standard bouscule un joueur de l'Antwerp

Le match entre le Standard et l'Antwerp, pour la 11e journée de Pro League, a été riche en tension et en incidents, surtout en dehors du terrain.

Il s’est passé beaucoup de choses en première période entre le Standard de Liège et l’Antwerp. Il y a eu un carton rouge pour Abid, et les supporters liégeois se sont fait remarquer à plusieurs reprises.

Poussée sur Somers, bière sur le terrain, ...

Lors d’une touche pour l’Antwerp, Thibo Somers s’est penché contre les panneaux pour effectuer une longue remise en jeu. C’est alors qu’un supporter du Standard l’a poussé.

Somers a voulu réagir, mais un steward est vite intervenu pour calmer les choses. Des insultes ont ensuite visé Somers, puis d’autres joueurs de l’Antwerp.

De la bière a été jetée, certains ont fait des gestes provocateurs et des insultes ont éclaté. "Utilise ta tête, si tu en as une", a lâché Peter Vandenbempt en direct pendant le match sur DAZN.

Les supporters ont vivement réagi sur les réseaux sociaux, choqués par le comportement qu’ils jugent inacceptable.

Kunnen we afspreken dat supporters met hun poten van spelers blijven?! #staant — Moorske 🇺🇦🇮🇱 (@Moorske86) October 17, 2025

Peter is weer geweldig bezig. "Gebruik je verstand als het erin zit" #staant — Moorske 🇺🇦🇮🇱 (@Moorske86) October 17, 2025