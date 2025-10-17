"Depuis le départ d'Alderweireld, on compte sur moi" : le nouveau leader de l'Anwerp doit monter le ton

L'Antwerp connaît un début de saison laborieux et occupe pour l'instant la 13e place avec seulement 11 points. Ce vendredi, face au Standard, le club espère un renversement de situation.

Parmi les joueurs déterminés à se révéler cette saison, Zeno Van den Bosch se démarque. L’été dernier, il a choisi de décliner une offre de Lecce pour rester fidèle à l'Antwerp. Désormais, il doit rapidement retrouver son meilleur niveau s’il veut espérer une sélection pour la prochaine Coupe du monde.

"C’est toujours un rêve d’enfant, mais ce n’est pas ce qui me préoccupe aujourd’hui, c’est l'Antwerp qui prime", assure-t-il dans les colonnes de Het Nieuwsblad. "Je sens que mes performances s’améliorent ces dernières semaines."

Zeno Van den Bosch doit reprendre le rôle de Toby Alderweireld à l'Antwerp

Un avenir de véritable leader est-il possible pour Van den Bosch au Bosuil ? "Avant, la période des transferts me trottait dans la tête, et c’était un peu compliqué de m’adapter avec autant de nouveaux jeunes autour de moi. Mais aujourd’hui, je suis prêt à prendre mes responsabilités", affirme-t-il. Avec le départ de nombreux cadres expérimentés, la relève doit rapidement s’imposer.





"Depuis le départ de Toby Alderweireld, on compte sur moi pour organiser la défense, et j’y travaille dur. Je ne me réfugie pas derrière mon âge", conclut-il avec détermination.