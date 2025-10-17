La faute à...René Weiler ? Comment Nicolas Raskin pouvait lancer sa carrière à Anderlecht

Nicolas Raskin continue à briller avec les Diables Rouges. Anderlecht n'est pas passé loin d'avoir la primeur de lancer sa carrière.

Encore auteur de deux matchs majuscules en équipe nationale lors de ce rassemblement, Nicolas Raskin a déjà coché la prochaine trêve internationale dans son agenda. Les Diables feront en effet étape à Sclessin pour y défier le Liechtenstein. Un rendez-vous incontournable pour ce Liégeois ayant fait décoller sa carrière professionnelle au Standard.

Lorsque Raskin a rejoint les Rouches en 2019, il renseignait déjà une première montée au jeu en Pro League avec La Gantoise. Il y était d'ailleurs devenu le premier joueur né au 21e siècle à faire une apparition dans le championnat belge. Trois ans plus tôt, le milieu de terrain avait déjà quitté le Standard une première fois pour rejoindre le centre de formation d'Anderlecht. C'est après deux saisons à Neerpede que les Buffalos ont mis le grapin dessus.

Pas le bon moment pour percer à Anderlecht

Il était donc bien susceptible de faire ses débuts professionnels en Mauve. Mais les circonstances en ont décidé autrement : "J'apprécie beaucoup travailler avec Anderlecht, mais pour le développement de Nicolas, il était préférable d'aller à Gand. Hein Vanhaezebrouck y donnait plus d'occasions aux jeunes que René Weiler", expliquait Mogi Bayat, derrière l'opération, à l'époque.

Le comble ? Vanhaezebrouck a remplacé Weiler à Anderlecht trois mois plus tard : "Si j'avais envisagé l'arrivée de Hein à Anderlecht, ne serait-ce qu'une seconde, je n'aurais pas vendu mon joueur à Gand", a reconnu Mogi après coup.

Nicolas Raskin aura quand même collaboré avec HVH pendant ces trois mois, mais c'est paradoxalement Yves Vanderhaeghe qui lui offrira ses grands débuts professionnels. Avec la suite que l'on connait.