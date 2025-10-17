Un entraîneur de Pro League confirme : "Besnik Hasi voulait m'emmener avec lui à Anderlecht"

Fred Vanderbiest entretient une relation particulière avec Besnik Hasi. Ce dernier lui a même proposé de le suivre à Anderlecht.

"Ah, Besnik : un bon gars, correct et honnête, direct, qui connaît le football sur le bout des doigts. Pour Besnik, je passerais à travers un mur, aller et retour, s'il me le demandait. Pour moi, il est plus qu'un coach, c'est un ami". Quand la RTBF interroge Fred Vanderbiest sur Besnik Hasi, l'entraîneur de Malines en a plein la bouche.

Même depuis le départ d'Hasi en mars dernier, les deux hommes restent proches : " Cela fait déjà quatre mois que nous disons qu'il faut que nous mangions ensemble. Quand il a signé à Anderlecht, il s'est même informé pour savoir si je pouvais venir en tant qu'adjoint. Mais mes négociations pour devenir l'entraîneur principal à Malines étaient alors déjà bien avancées".

Deux entraîneurs réputés pour leur franchise

"Olivier Renard lui a rappelé mon passé au RWDM, mais il a immédiatement répondu : 'Et toi alors, ton passé au Standard ?' Cela montre son sens de l'humour et son honnêteté", rigole Vanderbiest.

Le 1er novembre, les deux entraîneurs se retrouveront face à face : "Ce sera un match assez chaud", prévoit l'entraîneur du KV. Il souligne que Hasi reçoit actuellement beaucoup de critiques injustifiées : "Il est quand même deuxième au classement. Dans le football, c'est quand même un aspect qui compte, non ?", s'interroge-t-il.

Vanderbiest souligne les défis auxquels son ancien T1 est confronté au Lotto Park : "C'est l'endroit où l'on doit jouer un beau football, René Weiler le sait mieux que quiconque. Mais Besnik n'a pas le meilleur effectif. En comparaison, je pense que Gand possède une équipe plus forte. Ils vont encore grandir et je vois les Buffalos finir dans le top trois et se battre pour le titre".

