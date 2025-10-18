Sébastien Pocognoli sur le podium des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Pro League ?

Sébastien Pocognoli a quitté l'Union Saint-Gilloise après cinquante matchs en Jupiler Pro League pour tenter une nouvelle aventure à Monaco, en France. L'occasion de revenir sur son passage en tant qu'entraîneur en Belgique.

Sébastien Pocognoli est le nouvel entraîneur de l’AS Monaco. La saison dernière, il avait conduit l’Union Saint-Gilloise au titre de champion et à une qualification pour la Ligue des champions. Il est désormais prêt à relever un nouveau défi en France, toujours avec la C1 au programme.

La saison passée a été exceptionnelle pour les Bruxellois, et cette année encore, l’équipe a récolté de nombreux points. Grâce à ces performances, Sébastien Pocognoli figure désormais parmi les meilleurs entraîneurs de l’histoire de la Jupiler Pro League.

Paul Van Himst le meilleur entraîneur de l’histoire du football belge ?

Au cours de sa carrière, le coach affiche une moyenne impressionnante de 2,12 points par match, un chiffre qui le place, selon Transfermarkt, dans le top 3 des entraîneurs de l’histoire du football belge.

Et le numéro 1 ? Il s’agit de Paul Van Himst, ancienne légende du football belge, ex-Diable Rouge et quadruple Soulier d’Or, qui a également connu une belle carrière d’entraîneur. Entre 1982 et 1985, il a dirigé le RSC Anderlecht.





Durant cette période, Paul Van Himst affichait une moyenne d’environ 2,16 points par match, soit un total impressionnant sur 113 rencontres de championnat à la tête d’Anderlecht. En incluant les matchs européens et autres compétitions, il atteignait encore 2,11 points de moyenne par rencontre, selon Transfermarkt — une performance remarquable.

En deuxième position, on retrouve Juan Carlos Garrido, qui n’a été actif que brièvement en Belgique, mais qui a tout de même obtenu 2,13 points par match en 32 rencontres avec le Club de Bruges.

C’est beaucoup moins que Aad De Mos, qui a dirigé 225 matchs en Belgique avec une moyenne de 2,11 points par rencontre, ce qui le place à une très belle quatrième position. Un chiffre impressionnant, surtout compte tenu du nombre élevé de matchs.

Karel Geraerts, autre figure marquante de l’Union Saint-Gilloise, s’est distingué en une seule saison avec une moyenne de 2,08 points sur 40 matchs. Quant à Christoph Daum, malgré un passage rapide au Club de Bruges, il figure également dans le top 10 de la Jupiler Pro League (6e).

Ce top 10 réserve quelques surprises

Le nom le plus inattendu est peut-être celui de René Weiler, qui n’a dirigé que 46 rencontres à la tête d’Anderlecht, mais a offert au club son dernier titre de champion à ce jour.

On y retrouve aussi Pierre Sinibaldi, René Hauss et Philippe Clement, tous affichant plus de deux points par match, soit une moyenne supérieure à quatre points sur six toutes les deux rencontres. Des chiffres remarquables, tout simplement.