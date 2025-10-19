Jonas De Roeck a-t-il une idée derrière la tête en rejoignant le Club NXT ?

Photo: © photonews
Jonas De Roeck a rejoint le Club NXT, l'équipe des jeunes du Club de Bruges. Un choix étonnant pour un entraîneur dont le parcours et les ambitions semblaient mener ailleurs.

D’OH Louvain au Club NXT

La nomination de Jonas De Roeck à la tête du Club NXT en a surpris plus d’un. Lukas Van Eenoo fait partie de ceux-là. "Le fait que De Roeck choisisse le Club NXT, je trouve ça assez étonnant", a-t-il confié à Het Nieuwsblad.

Selon Van Eenoo, un retour à OHL était plus logique, surtout après le départ de David Hubert. Pourtant, le poste au Club NXT correspond à l’expérience de De Roeck dans la formation des jeunes. "Travailler avec les jeunes et les aider à progresser, c’est son domaine", explique Van Eenoo.

De Roeck avait prouvé qu’il savait accompagner les jeunes talents vers le plus haut niveau. Son choix de rejoindre l’équipe réserve d’un grand club lui permet de travailler dans un environnement où le développement des joueurs est au cœur du projet.

"Si Nicky Hayen venait à partir un jour, la voie serait toute tracée, et le Club de Bruges aurait son successeur en interne", ajoute Van Eenoo.

Tôt ou tard, il pourrait prendre les rênes de l’équipe première et c’est peut-être là la véritable raison de son arrivée à Bruges.

Club Brugge NXT
Jonas De Roeck
Lukas Van Eenoo

